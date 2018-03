EANS-Stimmrechte: BWT Aktiengesellschaft / Korrektur der Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 12. Feb. 2013, 08:04 Uhr

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

Name: BWT AG Sitz: Mondsee Staat: Österreich

Korrekturmeldung in Ergänzung der Meldung gem. § 91ff. BörseG vom 11.2.2013 Mondsee, 15.2.2013. Die an BWT am 11.2. ergangene und am 12.2. von BWT veröffentlichte Beteiligungsmeldung gem. 93 (2) wurde heute, am 15.2., wie folgt korrigiert:

Alleingesellschafterin der FIBA BA Holding GmbH ist FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH. FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH hält aktuell direkt 1.543.600 BWT-Aktien (entspricht rund 8,66%); weiters sind ihr aktuell die oben angeführten BWT-Aktien der Aquivest GmbH zurechenbar, sodass gemäß §§ 91 ff BörseG die Beteiligung der FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH an BWT Aktiengesellschaft aktuell 7.094.979 [ursprüngliche Mitteilung: 7.049.979] BWT-Aktien oder rund 39,78% [ursprüngliche Mitteilung: 39,78%] beträgt. Unter Berücksichtigung der oben angeführten weiteren 2.555.799 BWT-Aktien wird FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH zum Stichtag direkt und indirekt bzw zurechenbar insgesamt 9.650.778 [ursprüngliche Mitteilung: 9.650.178] BWT-Aktien (entspricht rund 54,12% [ursprüngliche Mitteilung: 54,11%]) halten und damit die Schwellen von 40%, 45% und 50% der Stimmrechte der BWT Aktiengesellschaft erreichen und überschreiten. Dies entspricht einer bereinigten Stimmrechtsquote von rund 57,58% [ursprüngliche Mitteilung: 57,58%].

Wir weisen darauf hin, dass die nunmehr erfolgte Korrektur der Tippfehler keine Auswirkungen auf die gemeldeten Schwellen hat.

Emittent: BWT Aktiengesellschaft Walter-Simmer-Str. 4 A-5310 Mondsee Telefon: 06232/5011-0 FAX: 06232/4058 Email: office @ bwt.at WWW: www.bwt-group.com Branche: Wasser ISIN: AT0000737705 Indizes: ATX Prime Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

