"im ZENTRUM" am 17. Februar: Was wir essen - Aufs falsche Pferd gesetzt?

Wien (OTS) - Der Skandal um Pferdefleisch in Fertigprodukten erschüttert die Konsumenten quer durch Europa. Skrupellose Geschäftemacherei im Lebensmittelsektor - hat die Methode System? Der aktuelle Fall nährt Zweifel an der Qualität unserer Lebensmittel und wirft die Frage auf: Was essen wir eigentlich? Ist immer drin, was draufsteht? Ist die weltweite Lebensmittelindustrie überhaupt noch unter Kontrolle zu halten? Darüber diskutieren bei Ingrid Thurnher "im ZENTRUM" am Sonntag, dem 17. Februar 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2:

Clemens G. Arvay

Agrarbiologe und Autor

Michael Blass

Geschäftsführer AMA-Marketing

Sarah Wiener - angefragt

Fernsehköchin

u. a.

