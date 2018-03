Produktinformation: "Combino" Tortelloni, Sorte Rindfleisch, 400g

Salzburg (OTS) - Lidl Österreich informiert, dass bei "Combino" Tortelloni, Sorte Rindfleisch, 400g vom internationalen Markenhersteller Gusto GmbH/Hilcona AG bei Qualitätskontrollen der AGES in einer von zwei Proben DNA-Spuren von Pferdefleisch festgestellt wurden.

Im Zuge von Kontrollen der AGES bei oben genanntem Artikel des internationalen Markenherstellers Gusto GmbH /Hilcona AG wurde in einer Probe Spuren von Pferdefleisch festgestellt. In der zweiten Probe war keine Pferde-DNA nachweisbar.

Lidl Österreich hat im Sinne eines vorsorglichen Verbraucherschutzes sofort nach Bekanntwerden der positiven Probe über die Pressemeldung der AGES veranlasst, den betroffenen Artikel österreichweit aus dem Verkauf zu nehmen.

Kundeninformation

Es besteht kein Hinweis auf ein gesundheitliches Risiko für Verbraucher. Lidl Österreich bietet allen Kunden, die den Artikel bereits gekauft haben, an, diesen in den Lidl-Filialen zurückzugegeben. Der Kaufpreis wird in diesem Fall selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 8:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung.

Strenges Qualitätsmanagement

Lidl Österreich stellt höchste Anforderungen an Güte, Frische und Sicherheit seiner Lebensmittel. Die Standards für die firmeninterne Qualitätssicherung sind ausgesprochen hoch, Lebensmittelsicherheit spielt im Gesamtkonzept eine tragende Rolle.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit rund 200 Filialen und 3.200 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

