VIER PFOTEN: Transparenz-Pass für alle Fleischprodukte

Pferdefleisch-Skandal: Österreichische Politiker in Brüssel gefordert

Wien (OTS) - Nachdem die AGES heute auch in den Produktproben von Lidl Österreich Pferdefleisch statt dem deklarierten Rindfleisch nachgewiesen hat, fordert VIER PFOTEN die Einführung eines EU-weiten Transparenz-Passes für jedes zur Schlachtung bestimmte Tier. Dieser Transparenz-Pass soll sowohl den Geburtsort als auch den Mastbetrieb, die Transportstationen und den Schlachtbetrieb dokumentieren.

"Nur so werden eine lückenlose Kontrolle und eine Rückverfolgbarkeit der gesamten Produktionskette für den Verbraucher möglich", so VIER PFOTEN Kampagnenleiterin Nikola Furtenbach. VIER PFOTEN fordert die österreichische Politik auf, sich in Brüssel für eine solche EU-weite Kennzeichnung für alle Fleischprodukten einzusetzen.

Heute Mittag hat die AGES bekannt gegeben, dass Tortelloni der Eigenmarke "Combino", die von der Firma Gusto in Deutschland für Lidl Österreich produziert wird, Pferdefleisch enthalten, das als Rindfleisch etikettiert wurde. Ob weitere Produkte von Lidl Österreich, wie etwa die "Combino Sauce Bolognese" betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Die Tortelloni sind in jedem Fall auch bei Lidl Deutschland und Lidl Rumänien erhältlich, VIER PFOTEN hat bereits Proben dazu ins Labor geschickt.

"Dieser Verbrauchertäuschung muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden", sagt Nikola Furtenbach. "Die Kennzeichnung von Rindfleisch hat nach EU-Recht dem Verbraucher Informationen über die Orte der Geburt, Aufzucht und Schlachtung zu geben. Dies gilt es jedoch angemessen zu kontrollieren. Mit einem Transparenz-Pass, das jedes in der EU aufgezogene und zur Schlachtung bestimmte Tier in Form etwa einer Ohrmarke mit sich trägt, können die erforderlichen Daten zeitgerecht erfasst und somit auch kontrolliert werden."

Allerdings liegt es jetzt an der österreichischen Politik, die gebotene Transparenz für den Verbraucher in Brüssel auch einzufordern. "Wir appellieren an den zuständigen Minister Berlakovic, hier wirklich im Sinn der Konsumenten zu sorgen, dass solche Skandale nicht mehr passieren können", schließt Nikola Furtenbach.

