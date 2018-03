SALT Solutions integriert SQ Mobile Payment der mr. commerce in seine Handelssysteme als Multichannel-Payment

Berlin (ots) - Elektronische Bezahlmethoden über Smartphones sind aktuell bei Händlern, Payment-Dienstleistern und IT-Unternehmen ein hochrelevantes Thema. Die kommenden Monate werden entscheiden, welches System und welcher Anbieter das Rennen macht oder gar einen Standard setzen kann. SALT Solutions, der Spezialist für IT-Lösungen im Handel, setzt nun auf das SQ Payment der mr. commerce GmbH als mobile Bezahlmethode und wird dieses künftig in seine Handelssysteme integrieren. Die mr. commerce, einer der führenden Payment-Spezialisten in Deutschland und Tochterunternehmen der mr. net group, hat mit SQ Mobile Payment eine für Händler und Endkunden absolut sichere und transparente Zwei-Wege-Authentifizierungstechnologie entwickelt. Sämtliche Kundendaten werden in einer Hochsicherheitsumgebung auf deutschen Servern verarbeitet. Zusätzliche Hardware ist für den Einsatz des Verfahrens nicht erforderlich, so dass SQ Payment eine kostengünstige und sofort einsetzbare Alternative zu anderen Mobile Payment Lösungen bietet. Auf der EuroCIS, vom 19. bis 21. Februar in Halle 9 am Stand E04, wird der Einsatz in den verschiedenen Verkaufskanälen, mobile, online und stationär, an einem Live-Case vorgestellt. " Zusammen mit SALT Solutions unsere Mobile Payment Lösung vorzustellen und vor allem die einfache Integration zu demonstrieren, gibt uns die Chance, gemeinsam Händler und Dienstleister von SQ zu überzeugen", freut sich Martin Geldermann, Geschäftsführer der mr. commerce.

Der Kunde zahlt in drei einfachen Schritten: QR-Code scannen, Betrag bestätigen, PIN eingeben. Für Endkunden steht in den App-Stores, für Android- und iOS, eine kostenlose App zur Verfügung. Nach dem Download auf das Smartphone muss sich der Kunde nur noch einmalig registrieren. "Wir sind überzeugt, mit SQ Mobile Payment unseren Kunden aus dem Handel eine Lösung anzubieten, die ihre Geschäftsprozesse und Systeme optimal ergänzt. Damit setzen wir auf Multichannel und die Zukunft", erklärt Andreas Christoffel, Geschäftsbereichsleiter bei SALT Solutions.

Das Geschäftsfeld Handel der SALT Solutions GmbH ist spezialisiert auf IT-Lösungen und Systemintegration für den Stationär- und Versandhandel, insbesondere Warenwirtschafts- und Logistiksysteme. Zum Leistungsangebot gehören neben dem alexa Retail System als Standardsoftware für den Fashion-Einzelhandel, auch komplette IT-Systeme für die Einkaufsdisposition, für Kunden- und Aktionsmanagement sowie die Lagersteuerung. Business-Intelligence-Systeme für Planung und Controlling und innovative Lösungen für Internet, Mobile-Business und RFID runden das Portfolio an Handelssystemen ab. SALT Solutions setzt auf die Plattformen SAP, Java und Microsoft.NET. Technologiepartnerschaften bestehen mit IBM, Oracle, Microsoft und SAP. Zu den Handelskunden der SALT Solutions gehören unter anderem die Otto Group, GERRY WEBER International, SportScheck, Lascana, porta, Kaufhaus Ahrens und Blume 2000.

Über die mr. commerce und SQ:

Die mr. commerce GmbH mit Sitz in Flensburg ist ein Unternehmen der mr. net group, einem der führenden Payment- und Abrechnungsspezialisten in Deutschland. Sie bündelt die Kompetenzen der Gruppe im Bereich "New Commerce" (Authentifizierung, Payment, Advertising und Couponing) und bietet auf Basis der Technologie SQ (Safe & Quick Mobile Payment) die derzeit einzige Plattform für mobiles Bezahlen an, die den gesamten Transaktionsprozess aus einer Hand abbilden kann. Durch den starken Unternehmensverbund reicht der mögliche Leistungsumfang vom Bezahlen und der Abrechnung über das Forderungsmanagement bis zum Inkasso.

Die mr. commerce berät als technischer Lösungsanbieter Händler und Zahlungsdienstleister bei der Integration, Realisierung und Abrechnung von mobilen Bezahlvorgängen. Das Unternehmen betreibt eine unabhängige Transaktionsplattform für Mobile Payment, die über eine Händler- und Endkunden-Applikation die gängigen Bezahlverfahren für das Bezahlen mit dem Smartphone aller relevanten Betriebssysteme integriert. Die zum Patent angemeldete SQ Authentifizierungs-Technologie gehört zu den derzeit sichersten am Markt. Sie funktioniert QR-Code basiert, ist jedoch künftig auch auf NFC und akustische Signale anwendbar.

Rückfragen & Kontakt:

Michele Block

mr. commerce GmbH

Linkstr. 2

10785 Berlin

Tel. +49 30 726 297 192

michele.block @ mrnetgroup.com

www.mrnetgroup.com



SALT Solutions GmbH

Christian Kucklick

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Schürerstr. 5a

97080 Würzburg

Fon: +49.931.46086.2552

Fax: +49.931.46086.2409

Mobil: +49.151.125.71.525

Mail: christian.kucklick @ salt-solutions.de

www.salt-solutions.de