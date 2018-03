LR Ragger: Kaiser und das Chaos der SPÖ

Eigene Reihen widerlegen Anti-Uni-Propaganda der SPÖ Kärnten

Klagenfurt (OTS) - In der gebotenen Kürze reagiert heute, Freitag, Bildungsreferent LR Mag. Christian Ragger auf die Aussagen von SPÖ Chef Peter Kaiser: "In der SPÖ weiß die linke Hand nicht mehr, was die rechte tut. Es ist für einen Parteichef peinlich, wenn ihm nicht bekannt ist, das sein oberster Parteichef Werner Faymann sich für die Schaffung einer privaten Universität in Linz einsetzt". Auch die Salzburger SP-Landeshauptfrau Gaby Burgstaller widerlege die niveaulose Kritik der SPÖ Kärnten. Bei der 10-Jahres-Feier der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) hielt sie ausdrücklich fest: "Das ist keine Eliteuniversität!" Denn jeder, der die Voraussetzung erbringe, könne dank Stipendien und Leistungsstipendien an dieser Uni zu studieren!" Genau dasselbe sei auch für Kärnten geplant. "Aus rein wahltaktischen Gründen bekämpft die SPÖ Kärnten die Errichtung einer privaten Universität in Kärnten. Sie zeigt mit ihrer blockierenden Haltung ihre absolut politische Ahnungslosigkeit und brüskiert mit ihrer Kritik ihren eigenen Parteichef", bekräftigte Ragger.

Angesichts einer solchen Konfusion sei es positiv, dass die SPÖ Kärnten in der Bildungspolitik keine Entscheidungsbefugnis habe. Denn sie agiere fernab von den Interessen der jungen Kärntnerinnen und Kärntnern.

Abschließend verweist Ragger drauf, dass Kaiser in einer wichtigen Frage des Medizinnachwuchses untätig bleibt. "Bis heute hat Kaiser verhindert, dass der Gesundheitsfonds alle Kärntner Spitäler vertraglich verpflichtet, dass sie allen Kärntner Medizinstudenten bei Bedarf einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen. Für alle angehenden Kärntner Ärztinnen und Ärzte wäre dies eine wichtige Maßnahme", so Ragger. Dies sei ein Armutszeichen für eine Partei, welche sich für junge Erwachsene in Kärnten einsetzen sollte.

