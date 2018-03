Sportminister Norbert Darabos gratuliert Marcel Hirscher zur Silbermedaille

Wien (OTS/BMLVS) - Österreichs große Skihoffnung Marcel Hirscher hat beim heutigen Herren-Riesentorlauf bei der Alpinen Ski-WM in Schladming die Silbermedaille gewonnen. Sportminister Norbert Darabos gratuliert: "Marcel Hirscher hat die großen Erwartungen absolut erfüllt und musste sich in einem packenden Rennen nur dem überragenden Ted Ligety geschlagen geben. Diese großartige Leistung macht die Vorfreude auf den Slalom am Sonntag noch größer", so Darabos.

