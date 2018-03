31-jähriger gewann über Euro 3,1 Millionen bei Mr Green - höchster Gewinn im Online Casino!

Wien (OTS) - Ein einziger Dreh im Video Slot Mega Fortune auf https://www.mrgreen.com änderte das Leben des 31-jährigen Vaters von 2 Kindern für immer. Er gewann rechtzeitig vor dem Valentinstag über Euro 3,1 Millionen im mehrfach ausgezeichneten Online Casino Mr Green.

"Wir wissen nicht, welche Strategie er verfolgte, aber sicher ist, sie war erfolgreich. Dieser Mann wurde jetzt für seine Casino Können belohnt. Es handelt sich dabei um den bislang höchsten Einzelgewinn, den Mr Green je ausbezahlt hat, nach den Euro 1,9 Millionen die Eva bei Mr Green's Arabian Night Spielautomaten gewonnen hatte" so Marcus Nylén, CEO Mr Green.

Der 31-jährige Vater setzte am Mittwoch knapp Euro 3,- ein und gewann die unglaubliche Summe, den berühmten Mega Jackpot.

"Können Sie sich das Valentinstagsgeschenk vorstellen, dass ich für meine Frau und meine Kinder habe? Es wird schwer zu toppen sein. Ich bin völlig überwältigt und kann es noch immer nicht glauben. Es wird noch einige Zeit brauchen," erklärt der glückliche Gewinner.

Der höchste Jackpot der Geschichte des Online Casinos wurde erst vor wenigen Wochen geknackt, ebenso im Video Slot Mega Fortune vom Spielehersteller NetEntertainment. Der Gewinner war ein Spieler aus Finnland, der jetzt sogar im Guinnessbuch der Rekorde steht. Neben Mega Fortune bietet Mr Green mehr als 20 verschiedene Jackpots an. Die momentan höchsten sind MegaJackpots (ca. Euro 4,3 Millionen) und Hall of Gods (ca. Euro 3,8 Millionen). Weitere beliebte Jackpots sind für österreichische Spieler in den "Wonder" Spielen oder in Arabian Nights auf https://www.mrgreen.com/?c=de-AT zu gewinnen.

Mr Green ist die nächste Generation der Online Casino Anbieter, zu finden auf https://www.mrgreen.com. Mr Green wurde bereits fünf Mal infolge von Internetworld zur besten Online Spieleseite im Internet gewählt. Mr Green ist zudem auf der EGR Power50 List zu finden, in welcher die einflussreichsten und wichtigsten Unternehmen der Spielbranche gelistet sind. Außerdem wurde MrGreen.com 2012 vom EGR Magazin zum "Best Socially Responsible Operator of the Year" und bei den International Gaming Awards im Februar 2013 zum "Best Online Casino Operator of the Year" ausgezeichnet.

Mr Greens bietet eine breite Auswahl an Spielen von unterschiedlichen Spieleherstellern: Nyx Interactive, IGT, NetEntertainment, Microgaming, Betsoft Gaming und Quickspin. Mr Green hat durch die Verwendung neuester Technologien und der großen Spieleauswahl die nächste Generation des Online Casino ins Leben gerufen. Dadurch wird sichergestellt, dass dem Spieler ein erstklassiges Spielerlebnis in einer sicheren und regulierten Umgebung geboten wird. Weitere Informationen finden Sie im deutschen Blog unter http://meincasino.mrgreen.com

Bei Mr Green können die Spieler ihr persönliches Limit festsetzen, abhängig davon, wie viel Risiko sie eingehen wollen. Mr Green nennt es Green Gaming. In anderen Worten: Bevor man mit dem Spielen beginnt, können die Spieler festlegen, um welchen Betrag sie wöchentlich spielen möchten.

Über Mr Green:

2007 gegründet, wurde Mr Green zu einem interessanten Mitbewerber innerhalb der Online Casino Industrie. Mr Green ist unter https://www.mrgreen.com zu finden. Das Casino bietet eine breite Auswahl an Spielen, wie z.B. Video Slots, Video Poker und Tisch Spiele. Der Sitz des Unternehmens ist auf Malta und durch die nahtlose Integration von verschiedenen großartigen Spieleherstellern, findet man bei Mr Green über 200 der beliebtesten Online Casino Spiele. Mr Green Ltd verfügt über die Lizenzen von der Lotteries and Gaming Authority, LGA, Malta, Europäische Union.

