EANS-News: Montega AG / Nemetschek AG: Höhere Kostendisziplin führt zu Margenverbesserung in H2

Hamburg (euro adhoc) - Nemetschek hat heute vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2012 präsentiert, die im Rahmen unserer Erwartungen lagen. Die wichtigsten Kennzahlen sind nachfolgend dargestellt.

Während der Umsatz mit 175,1 Mio. Euro geringfügig unter den Markterwartungen lag (176,3 Mio. Euro), überzeugte das Unternehmen mit einem über dem Konsens liegenden EBITDA sowie einem starken Free Cash Flow (29,8 Mio. Euro). Ursächlich hierfür war insbesondere eine höhere Kostendisziplin im zweiten Halbjahr (Kosteneinsparungen in der AG, moderate Personalaufstockung). Der Jahresüberschuss lag aufgrund eines Sondereffektes in 2011 leicht unter dem Vorjahresniveau (latenter Steuerertrag in 2011).

Für 2013 erwartet Nemetschek ein Umsatzwachstum in Höhe von 6%-9% auf 185-190 Mio. Euro bei einem EBITDA von 42-44 Mio. Euro. Der Vorstand hat jedoch darauf hingewiesen, dass man die aktuelle Guidance als konservativ erachtet und intern sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis höhere Ziele verfolgt. Als Wachstumstreiber auch über 2013 hinaus werden u.a. die internationale Expansion (starkes Wachstum in Asien, Nord- und Südamerika), die zunehmende Bedeutung von BIM sowie neue Produktlaunches (u.a. Nevaris und bim+) gesehen. Die Guidance beruht vollständig auf organischem Wachstum. U.E. befindet sich Nemetschek jedoch aktuell aktiv auf der Suche nach potenziellen Übernahmetargets. Zielregionen dürften Asien oder Nordamerika sein.

Fazit: Auch wenn die erhoffte Festlegung der mittelfristigen Wachstumsziele nicht erfolgte, hat der Vorstand deutlich gemacht, dass die Gesellschaft in 2013 und darüber hinaus profitabel wachsen wird. Wir sehen uns daher in unserer positiven Haltung gegenüber dem Unternehmen bestätigt. Nemetschek überzeugt u.a. durch einen hohen Anteil an Maintenance Umsätzen (46%), der in Zukunft weiter steigen sollte, sowie durch eine sehr gute Cash Generierung. Die Nettoliquidität liegt mittlerweile bei 44,3 Mio. Euro. Wir lassen unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen unverändert und bestätigen unsere Kaufempfehlung für die Nemetschek Aktie. Durch die Umstellung des Bewertungsmodells auf das laufende Geschäftsjahr ergibt sich ein leicht höheres Kursziel von 45,00 Euro (zuvor:

44,00 Euro).

