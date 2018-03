EANS-News: Unternehmens Invest AG gibt die übrigen 5% an der CROSS Immobilien AG ab

Die Unternehmens Invest AG übt eine vertraglich vereinbarte

Option aus und gibt nun auch den verbliebenen 5%-Anteil an der CROSS Immobilien AG an die Pierer Invest Beteiligungs GmbH ab. Dabei erzielt die UIAG einen Mittelrückfluss in Höhe von EUR 0,7 m. Nach Abschluss dieser Transaktion hält die UIAG nun keine Anteile mehr an der CROSS Immobilien AG.

