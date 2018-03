Bio-Einkäufe steigen weiter

Wien (OTS) - Die gesamte internationale Bio-Branche trifft sich gerade auf der BioFach in Nürnberg. Auch heimische Aussteller sind dabei prominent vertreten, denn Österreich ist Weltmeister in Sachen Bio-Landwirtschaft. Rund zwanzig Prozent der landwirtschaftlichen Fläche werden biologisch bewirtschaftet, zirka sieben Prozent aller Frischeprodukte werden in Bio-Qualität gekauft - Tendenz steigend. Die Motive: Bio wird mit ausgezeichnetem Geschmack, mit Verantwortung für Umwelt und Gesundheit und mit vielen Kindheitserinnerungen verbunden.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/3812

Rückfragen & Kontakt:

AMA-Marketing

DI Manuela Göll

Tel: 01/33 151-404

e-mail: manuela.goell @ ama.gv.at