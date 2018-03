LHStv. Kaiser: Vorbereitungskurs für Medizinstudium durch Kooperation mit Kärntner Gesundheitsfonds

Klagenfurt (OTS) - Kaiser: Anmeldung für Vorbereitungskurs Medizinstudium ab sofort möglich. Während die Dörfler-FPK von ihrer Reichen-Uni träumt, setzen wir konkrete Maßnahmen für angehende Kärntner Medizin-Studierende um.

Der Vorsitzende der Gesundheitsplattform LHStv. Dr. Peter Kaiser und der Kärntner Gesundheitsfonds haben in Kooperation mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt einen kostenlosen zweitägigen Vorbereitungskurs für alle Kärntnerinnen und Kärntner organisiert, um die Chancen beim Aufnahmeverfahren für das Studium der Humanmedizin oder Zahnmedizin zu verbessern. Die Anmeldung zu diesen Kursen ist ab sofort möglich (siehe unten).

"Die Möglichkeit dieser Vorbereitungskurse in Kooperation mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt werden dazu beitragen, die Quote erfolgreicher Bewerberinnen und Bewerber für ein Medizinstudium aus Kärnten deutlich zu erhöhen", zeigt sich Kaiser überzeugt, der auch den Verantwortlichen an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt seinen ausdrücklichen Dank für das Zustandekommen dieser Kooperation aussprach.

Kaiser übte ein weiteres Mal scharfe Kritik an den Plänen einer Reichen-Uni der FPK, die rund 72 Millionen Euro Steuergeld kosten würde. Die Summer errechnet sich aus der Erhöhung der laufenden Betriebskosten in den KABEG-Spitälern, dem zur Verfügung zu stellenden Gebäude, der "Anschubfinanzierung" sowie aus der Übernahme der Stipendien für eine handvoll auserlesener Günstlinge.

Als finanzierbare und machbare Alternative wies Kaiser auf die von ihm, dem Rektor der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Oliver Vitouch, und der Vorsitzenden des Uni-Rates der Med-Uni Graz, Michaela Moritz, präsentierten Pläne für eine Kärntner Mediziner-Ausbildung.

Diese sehen unter anderem einen Vorbereitungskurs an der Alpen-Adria-Uni Klagenfurt für den schwierigen Medizin-Studium-Aufnahmetest, die Schaffung einer eigenen Servicestelle beim Kärntner Gesundheitsfonds und die Absolvierung des praktischen 6. Studienjahres von Kärntner Studierenden an Kärntner Lehrspitälern vor.

Die Kooperation zwischen den drei Institutionen wäre nahezu kostenneutral, die Finanzierung zusätzlicher Ärztinnen und Ärzte in Höhe von 1 Million Euro könnte aus dem laufenden Budget erfolgen und würde sich auch unmittelbar positiv auf die Patientenbehandlung auswirken.

Anmeldung ab sofort!

Schwerpunkt dieses Vorbereitungskurses sind die gut trainierbaren Teilbereiche, mit denen die meisten Punkte beim Aufnahmeverfahren erzielt werden können. Zusätzlich zu den Kursinhalten soll in einer Testsimulationen das erlernte Wissen überprüft werden.

Termine

Vorbereitungskurs: 25. und 26. März 2013 von 08.30 - 18.00 Uhr Testsimulation: 20. April 2013, 10.00 - 12.30 Uhr

Anmeldung von 15. Februar bis 15. März nur mittels Anmeldeformular unter www.vorbereitungskurs-medizin.ktn.gv.at !!!

Mit der Anmeldung sind 10 Euro für Kopien der Unterlagen einzuzahlen.

Weitere Informationen unter www.vorbereitungskurs-medizin.ktn.gv.at

