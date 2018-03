Medien: Papstrede an Klerus von Rom ist "Geistliches Testament"

Der am Donnerstag in Rom von Benedikt XVI. vorgetragene "Verstehensschlüssel" für die Zukunft der Kirche und die Weichenstellungen des Zweiten Vatikanischen Konzils fanden weltweit große Beachtung

Vatikanstadt, 15.02.13 (KAP) Weltweit große Beachtung hat der am Donnerstag in Rom vom Papst vorgetragene "Verstehensschlüssel" für die Zukunft der Kirche und die Weichenstellungen des Zweiten Vatikanischen Konzils gefunden. Benedikt XVI., der in zwei Wochen resigniert, hatte sich an den Klerus der Diözese Rom gewandt. Die frei gehaltene Rede war von langem Applaus unterbrochen. Sie wurde in italienischen Medien von Freitag als das "Geistliche Testament Benedikts XVI." bezeichnet. Im letzten Satz der Rede fand sich ein Hinweis auf den bevorstehenden Abschied: "Ich werde immer bei euch sein, auch wenn ich im Gebet zurückgezogen sein werde. Der Herr siegt."

Deutlich äußerte sich der Papst in seinen persönlichen Erinnerungen an das Konzil über die dabei gelungenen Liturgiereform, die Bedeutung der Begriffe "Kollegialität" und "Gemeinschaft" für das Selbstverständnis der Kirche und die Neubestimmung der Kirche in ihrem Verhältnis zum Judentum, Islam und zu den anderen Religionen. Benedikt XVI. rief die Priester dazu auf, "dafür zu arbeiten, dass das wahre Konzil Wirklichkeit wird und die Kirche wirkliche Erneuerung erfährt".

