ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von Ski-WM-Pressekonferenzen, von der Biathlon-WM und aus der Handball Liga Austria

Am 16. und 17. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 16. Februar 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von der Pressekonferenz nach dem Slalom der Damen bei der alpinen Ski-WM Schladming um 15.15 Uhr, die Höhepunkte vom Weltcup der Naturbahnrodler in Kindberg um 16.15 Uhr, vom Beachvolleyball-Grand-Slam der Herren in Klagenfurt 2012 um 16.45 Uhr, von der Auslosung zur Damen-WM-Abfahrt um 19.45 Uhr und vom WM-Riesenslalom der Herren um 20.15 Uhr sowie "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 14.15 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Damen-Massenstart bei der Biathlon-WM in Nove Mesto um 11.55 Uhr, vom ABN AMRO World Tennis Tournament-Finale in Rotterdam um 14.30 Uhr, von der Pressekonferenz nach dem Slalom der Herren bei der alpinen Ski-WM Schladming um 16.00 Uhr und vom Handball-Liga-Austria-Match Union Juri Leoben - Bregenz Handball um 18.25 Uhr, die Olympia-Dokumentation "Sotschi - eine Reise durch eine andere Welt" um 11.15 Uhr, die Höhepunkte vom Europacup-Match Innsbruck - Celtic Glasgow aus dem Jahr 1977 um 12.45 Uhr, vom Rallye-WM-Lauf in Schweden um 17.25 Uhr und vom WM-Slalom der Damen um 20.15 Uhr sowie "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 17.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 17. Februar.

ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenzen mit den Medaillengewinnerinnen und -gewinnern der WM-Slaloms der Damen und Herren live aus Schladming. Kommentator ist Andreas Felber.

Tora Berger nimmt im Biathlon-Weltcup die Spitzenposition im Massenstart sein. Die Norwegerin führt vor der Russin Olga Zaitseva und der Deutschen Miriam Gössner. Beim letzten Massenstart vor der WM in Ruhpolding schoss Berger im letzten Schießen fehlerfrei, übernahm die Führung und holte sich den Sieg in einer Zeit von 37:14,4 und mit einer Strafrunde. Zweite wurde Darya Domracheva aus Weißrussland mit zwei Strafrunden und 26,7 Sekunden Rückstand, während die längere Zeit Führende Olga Zaitseva Dritte wurde und ganz zuletzt in die Strafrunde musste. Kommentator ist Dietmar Wolff.

Die erste Ausgabe des ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam gewann 1974 der Niederländer Tom Okker. Danach trugen sich Stars wie Arthur Ashe, Jimmy Connors, Björn Borg, Boris Becker und Stefan Edberg in die Siegerliste. Im vergangenen Jahr besiegte der Schweizer Roger Federer im Finale den Argentinier Juan Martin Del Potro mit 6:1 und 6:4. 2013 ist das Turnier mit 1.267.875 Euro dotiert. Kommentator ist Andreas Du-Rieux.

Leoben startete mit einem 26:25-Sieg bei SG Insignis Handball Westwien in der Handball Liga Austria ins Meister-Play-off. Dramatisch die Schlussphase des Spiels: In der letzten Minute kann Leoben zum 25:25 ausgleichen, Augustas Strazdas scheitert an Marinovic und in der Schlusssekunde kann Leoben noch durch Damir Djukic den Siegestreffer zum 26:25 erzielen. Bregenz musste in der ersten Runde des Meister-Play-offs eine Heimniederlage einstecken. Der Rekordmeister verlor das Derby gegen Alpla Hard vor 2.000 Fans mit 22:30. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz-Hinterberger.

(Stand vom 15. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

