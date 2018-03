Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Botschafter i.R. Dr. Gerhard Pfannzelter zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Botschafter i.R. Dr. Gerhard Pfannzelter zum 70. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen jahrzehntelanges verdienstvolles Wirken für Österreich in vielen wichtigen Funktionen im In- und Ausland würdigt.

