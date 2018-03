VP-Stiftner ad Chorherr: Konkrete Pläne müssen auf den Tisch!

Gesunde Portion Skepsis sicher angebracht

Wien (OTS) - "Es ist zwar durchaus erfreulich, wenn der grüne Gemeinderat Christoph Chorherr davon spricht, dass es im Zuge eines neu geplanten Fahrradweges am Getreidemarkt zu keiner Reduktion der Fahrspuren und der Parkplätze kommen wird. Doch allein aus den Erfahrungen der Vergangenheit und den dortigen Gegebenheiten ist eine gesunde Portion Skepsis sicher angebracht", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner in einer ersten Reaktion auf die heutigen Äußerungen von Christoph Chorherr.

"Dieses Projekt darf nicht zu einer grünen Mogelpackung verkommen, wo am Ende wiederum die Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausgespielt werden. Wir fordern daher, dass die konkreten Pläne schleunigst auf den Tisch gelegt werden, damit man sich ein objektives Bild machen kann. Die Interessen aller Verkehrsteilnehmer müssen berücksichtigt werden", so Stiftner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at