Stenzel: Grüne gefährden Buslinie 1A im 1. Bezirk

Vizebürgermeisterin Vassilakou muss Klarheit schaffen

Wien (OTS) - Die Bezirksvorsteherin der Inneren Stadt, Ursula Stenzel, unterstützt die Wiener Linien in ihrer Haltung, die Habsburgergasse nicht für den Radfahrverkehr in beide Richtungen zu öffnen - und künftig auch entgegen der Einbahn Radfahren zu ermöglichen. Die Habsburgergasse ist zu schmal und selbst, wenn man sie durch Entfernen der Gehsteige die Habsburgergasse auf ein Niveau anhebt, werden die gefährlichen Stellen nicht entschärft.

Die Habsburgergasse führt vom Michaelerplatz/Reitschulgasse über den Graben zum Petersplatz und ist auch jetzt schon nur für den Citybus 1A, Taxi`s, für Fiaker und bis 10.30 Uhr für den Individualverkehr für Ladetätigkeiten befahrbar.

"Es ist undenkbar, dass nur wegen eines Propaganda-Gags anlässlich des Radfahrkongresses Velo-City im Juni 2013 in Wien eine Gewaltlösung für die Radfahrer von den Grünen durchgeboxt wird, die auf Kosten des meist frequentierten Citybusses 1A geht. Die Wiener Linien, als Betreiber der Citybuslinie 1A, würden in einem solchen Fall den Verkehr einstellen, weil das Sicherheitsrisiko in dieser schmalen Gasse zu hoch ist und nicht bewältigt werden kann. Auch nicht durch bauliche Veränderungen", betonte Bezirksvorsteherin Stenzel.

Dies kam bei Gesprächen mit den Wiener Linien in der Bezirksvorstehung Wien Innere Stadt klar zum Ausdruck. Diese Argumente können und dürfen von der Verkehrsstadträtin Vassilakou nicht vom Tisch gewischt werden. Die Grünen, die sich sonst immer für den Vorrang des öffentlichen Verkehrs aussprechen, wissen im Falle der Habsburgergasse offenbar nicht, welchem Verkehrsmittel sie Priorität einräumen sollen: dem Citybus oder dem Rad. Die Wiener Grünen-Chefin muss daher Klarheit schaffen, ob den Radfahr-Interessen die Interessen des öffentlichen Verkehrs untergeordnet werden oder nicht.

"Für die Bewohner des Bezirks ist aber - ebenso wie für die Bezirksvorsteherin - unbestritten, dass hier der Citybus mit seiner Durchquerung der Inneren Stadt absoluten Vorrang hat", so Stenzel. Es ist unbegreiflich, dass über die schon seit langem bekannten Sicherheitsargumente hinweg, auf die auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit in seiner Studie hingewiesen hat, bauliche Veränderungen seitens der zuständigen Stadträtin de facto bereits angeordnet wurden, die das Radfahren gegen die Einbahn ermöglichen sollten. Dies - obwohl die Sicherheitsbedenken der Wiener Linien seit langem bekannt und durchaus plausibel sind.

"Der 1A darf auf keinen Fall gefährdet werden. Der öffentliche Verkehr darf den Partikularinteressen der Rad-Lobby nicht geopfert werden und das schwächste Glied im öffentlichen Verkehr, der Fußgänger, ist absolut zu schützen", betonte Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel.

