unit-IT setzt SAP-Gesamtlösung bei MACO Beschläge international erfolgreich um

Linz (OTS) - Umsetzung aller MACO Anforderungen in Produktion, Logistik und Beschaffung, Rechnungswesen, Sales & Distribution, Human Resources // Einsatz mehrsprachiger SAP-Module in 15 internationalen MACO Niederlassungen // Harmonisierung ERP-System und Datenkonsolidierung über alle internationalen Unternehmensbereiche // Zeiteinsparungen, Kostenreduzierungen und Steigerung der Servicequalität und Wettbewerbsfähigkeit durch die einheitlichen SAP-Systeme

unit-IT - österreichweit führendes SAP-Systemhaus, Competence Center für mobile IT-Lösungen und IT-Mittelstandsoutsourcer mit eigenem Hochverfügbarkeits-Rechenzentrum in Ranshofen in Oberösterreich - setzt eine unternehmensweite SAP-Gesamtlösung bei Mayer & Co Beschläge GmbH (MACO) erfolgreich um. MACO ist ein in Salzburg ansässiges inhabergeführtes Produktionsunternehmen für Baubeschläge mit rund 2.300 Mitarbeitern. Jährlich werden circa 35 Millionen Fensterflügel mit MACO Beschlägen ausgestattet. In den vier Produktionswerken Salzburg, Trieben, Mauterndorf und Kaluga/Russische Föderation stellt das Unternehmen auf einer Produktionsfläche von rund 140.000 qm Dreh- und Dreh-Kipp-Fensterbeschläge, Beschläge für großflächige Hebe-Schiebe-Elemente, Türschlösser und -bänder, Fenstergriffe und Ladenbeschläge her. Verkauft werden die Beschläge in 35 Ländern über 15 eigene Landesorganisationen an handwerklich strukturierte Tischlereibetriebe und industrielle Großverarbeiter der Fenster- und Türbranche.

MACO Produktspektrum

MACO steht für ein nutzenorientiertes Produktleistungsspektrum, das den Partnern auch in herausfordernden wirtschaftlichen Umgebungsbedingungen Wettbewerbsvorteile schafft, nicht zuletzt durch die außergewöhnlichen Beratungs- und Innovationsleistungen des Unternehmens. Sie machen Fenster und Türen wärmerückhaltend dicht und gleichzeitig einbruchhemmend sicher. Im Zeichen von Energieeinsparung, Energiegewinnung und Barrierefreiheit stehen bei MACO Lösungen für funktionale, leicht zu bedienende Bewegungsträger im Vordergrund.

Aus dem umfassenden Produktportfolio sind vor allem die MACO PROTECT Türschlosslösungen eine innovative Antwort auf derzeitige wirtschaftliche Erfordernisse. Beispielgebend ist hier das PROTECT Modul. Bei ausgeweitetem Funktionsspektrum senkt es die Herstellungskosten in jeder Türproduktion erheblich; egal ob hohe oder niedrige, Holz-, PVC- oder Aluminium-Türen. Mit seinen innovativen MULTI Dreh-Kipp-Lösungen sowie RAIL-SYSTEMS Hebe-Schiebe-Systemen bietet MACO passivhaustaugliche, energieeffiziente und sichere Lösungen für Großformatfenster und Hebe-Schiebe-Türen. So lässt zum Beispiel der von MACO entwickelte Zusatzlaufwagen dank seines patentierten Federsystems selbst 400 kg schwere Hebe-Schiebe-Elemente gleichsam schweben.

Ein großer Schwerpunkt der Produktentwicklung liegt im Bereich der Bediensicherheit und Einbruchhemmung. Mit den MACO MULTI Sicherheitsbeschlägen ist die Einbruchhemmung in sicherheitsempfindlichen Objekten, aber auch in Privathäusern zuverlässig gewährleistet. Dabei stehen auch Lösungen für behindertengerechtes Bauen und Fenster-Lüftung über verschiedene Lüftungsvarianten zur Verfügung. Sowohl die Prozess- als auch die Produktqualität von MACO sind durch Zertifizierungen belegt. Die gleichen hohen Maßstäbe legt der aktive Klimabündnisbetrieb in seiner Produktion im Bereich Umwelt- und Ressourcenschonung an. Hier reichen die Maßnahmen von der Wärmerückgewinnung aus Drucklufterzeugung bis hin zur Integration von Wasseraufbereitungsanlagen in der Oberflächentechnik.

Ausgangslage

Berthold Blüml, Leiter MACO SAP-Competence-Center, über die Ausgangslage: "Um die Konkurrenzfähigkeit unseres Unternehmens auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zu stärken und die Marktaktivitäten unserer nationalen und internationalen Niederlassungen optimal zu unterstützen, war klar, dass nicht nur durch den Ablauf der Produktlebenszyklen unserer bestehenden IT, sondern auch durch unsere bis dato historisch gewachsene, nicht homogene IT-Infrastruktur eine Harmonisierung unseres ERP Systems anstand. Zusätzlich wurde die Datenkonsolidierung durch den Unternehmensausbau der letzten Jahre zunehmend schwieriger, wobei die wachsende Internationalisierung eine zusätzliche Herausforderung an unsere IT stellte."

Selektionsprozess

Die ersten Berührungspunkte mit unit-IT hatte MACO in 2006 durch die Übernahme des SAP-Lizenzkontraktes sowie durch den Roll-Out der bestehenden SAP-Finanzbuchhaltung in weitere Landesniederlassungen. Rasch wurde MACO klar, dass unit-IT als SAP Gold Partner auch ein interessanter Ansprechpartner für die Umsetzung der anstehenden IT-Umstellung sein könnte.

Im Selektionsprozess spielten neben den prinzipiellen Vorteilen von SAP speziell bei der Umsetzung großer internationaler Projekte im Industriebereich und den Hardfacts des überzeugenden Preis-/Leistungsangebotes von unit-IT vor allem auch Softfacts wie Stabilität, Sicherheit und Erfahrung eine große Rolle. Mit der unit-IT und der Atos als Muttergesellschaft wurde zudem ein starker Partner mit internationaler Kompetenz ausgewählt, der auf die gestellten internationalen gesetzlichen und multilingualen Anforderungen, das ständige Wachstum des Unternehmens MACO und die schnelllebigen Binnenanforderungen rasch und unbürokratisch eingeht und diese sorgfältig umsetzt.

Im Vergleich zu vielen anderen Produkten stellt SAP alle Voraussetzungen für einen hochverfügbaren und stabilen Betrieb sicher. Der permanent verfügbare Support ist dabei ebenso selbstverständlich, wie die zyklische Verfügbarkeit planbarer und verlässlicher Updates.

Projekt, Entwicklung und Ausrollung

Karl-Heinz Täubel, Geschäftsführer von unit-IT, umreißt das Projekt mit MACO wie folgt: "Die SAP-Einführung bei MACO und deren Niederlassungen mit mehrsprachigen SAP-Modulen, die alle MACO Anforderungen in Produktion, Logistik und Beschaffung, im Rechnungswesen, Sales & Distribution und in Human Resources abdeckt, ist eines der spannendsten und vielseitigsten Projekte von unit-IT der letzten Zeit. Wir freuen uns sehr, MACO nunmehr seit dem Projektstart in 2007 mit dieser innovativen und sich entwickelnden Lösung begleiten zu dürfen. Darüber hinaus ist es uns 2011 bei MACO gelungen, als erstes SAP-Systemhaus in Österreich ein SAP eWM/extended Warehousemanagement-Projekt zu gewinnen und erfolgreich zu realisieren."

Berthold Blüml zur Projektentwicklung, angefangen bei der MACO Logistik: "Unser Standort Trieben/Stmk. ist die logistische Drehscheibe des Unternehmens mit einem vollautomatischen Zentrallager für über 30.000 Palettenplätze zur Distribution unserer Tür- und Fensterbeschläge." Die beiden SAP-Module MM-Materialwirtschaft und PP-Produktionsplanung gingen 2009 in Betrieb und bedeuten für den großen Stab der MACO Produktionsplanung, der Beschaffung sowie der Produktion, die sich modernster selbstentwickelter Montageautomaten bedient, nun eine homogene abgestimmte Produktions- und Logistiklösung.

Unabhängig von der ERP-Migration wurde das Modul SAP Rechnungswesen (FI/CO) auch in die Landesgesellschaften nach Russland, Frankreich, Bulgarien, Rumänien, Tschechien und Slowakei ausgerollt bzw. in den vorhandenen Installationen harmonisiert.

Um auch die SAP-Basis für den Betrieb vorzubereiten, wurde im Jahr 2006 das SAP-System auf den neuesten Release-Stand ECC 6.0 konvertiert und eine Unicodemigration für Mehrsprachigkeit erfolgreich implementiert. Im Firmenverbund werden 15 Sprachen gesprochen. Daher ist die Mehrsprachigkeit der Unternehmensdaten und Analysen extrem wichtig. Um alle Funktionalitäten des SAP-Systems optimal nutzen zu können, wurde zuletzt das Update auf EHP #6 im ERP-System bzw. EHP #2 im SCM-System durchgeführt.

Die Einführung des SAP-Moduls SD für Sales & Distribution, die in etwa 300 Manntage umfasste, erfolgte zuerst im Zentral-Vertrieb in Salzburg mit Produktivsetzung Anfang 2010. Die Einbindung der Niederlassungen Polen, England und Russland folgte in Stufen und wird in den nächsten zwei Jahren abgeschlossen (Italien, Deutschland, Niederlande).

Berthold Blüml: "Ungeachtet der noch offenen SAP-Ausrollungen ist MACO nun in der Lage, auch IT-seitig zeitnah auf die sich ständig verändernden Markanforderungen wie etwa die Gründung neuer Vertriebsniederlassungen zu reagieren; z. B. in Novosibirsk, Ukraine." Damit sind auch die Adaptierungen an die wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten der Landesorganisationen gewährleistet. Doppelarbeiten fallen somit weg, die einheitliche Abbildung der Geschäfte in den Niederlassungen und die Erfassung und Verarbeitung der relevanten Daten trägt bereits nachhaltig zum Erhalt der Konkurrenzfähigkeit bei und stärkt die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens.

Anfang 2011 ist das Modul HR (HCM; ERP Human Capital Management) in Betrieb gegangen. Derzeit wird die Personalzeiterfassung auf SAP migriert sowie ein SAP HR-Mitarbeiterportal von unit-IT implementiert; unter anderem, um das Reisekostenmanagement zu optimieren.

Lizenzen und Support

Karl-Heinz Täubel über die Lizenz- und Support-Situation bei MACO:

"Die SAP-Lizenzen über 400 ERP-User (Enterprise-Resource-Planning), 300 ESS-User Employee Self-Service) sowie Lizenzen für Adobe Document Server und EWM (Extended Warehouse Management) werden von unit-IT verwaltet und auch der Support wird über eine internationale Helpdesk-Lösung von uns durchgeführt."

Resümees Gesamtprojekt - Vorteile

Berthold Blüml zum Gesamtprojekt: "Alle Projektaufträge mit einem Gesamtvolumen von rund zwei Millionen Euro konnten "in-time" und "in-budget" zu unserer vollen Zufriedenheit abgewickelt werden. Wir können bereits sehr erfolgreich die Vorteile der kompletten Datenintegration und Internationalisierung ausschöpfen. Vor allem die Vorteile der Zeitersparnis durch Ausschaltung von Doppelarbeiten und zusätzlichen Dateneingaben und die Reduzierung der Fehlerhäufigkeit durch die einheitlichen SAP-Systeme im Unternehmen sind wesentlich spürbar, sowohl im Arbeitsaufwand als auch bei den Kosten. Strategisch gesehen war es die richtige Entscheidung, auf ein international ausgerichtetes, leicht zu wartendes und sich ständig weiterentwickelndes ERP-System von SAP zu setzen, mit dem entsprechend kompetenten Partner unit-IT."

Karl-Heinz Täubel fasst die Zusammenarbeit mit MACO zusammen: "Wir sind äußerst stolz, dass wir als preferred Partner SAP-Dienstleistungen für MACO erbringen dürfen und diesen höchst erfolgreich international agierenden österreichischen Produktionsbetrieb zu unseren zufriedenen Kunden im Bereich SAP-Anwendungen zählen können. Kontinuierliche und langfristige zufriedene Partnerschaft mit unseren Kunden, wie die mit MACO, hat uns zum erfolgreichsten SAP-Systemhaus Österreichs gemacht, dem mehr als 80 Kunden dauerhaft vertrauen."

Kurzprofil unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG

unit-IT ist das österreichweit führende SAP-Systemhaus, Competence Center für mobile IT-Lösungen und IT-Mittelstandsoutsourcer. Der Spezialist für integrierte und hoch performante IT-Lösungen bietet von der Konzeption über die Realisierung bis hin zum Betrieb professionelle IT-Gesamtlösungen für qualitätsbewusste Fertigungsbetriebe. Mit schlanken SAP-Branchenlösungen ("SAP Business All-In-One") und standardisierten mobilen Logistiklösungen konnte sich unit-IT eine Top-Position als Industrie-IT-Partner erarbeiten und in weit über 100 Mobility-Projekten einzigartige Erfahrung in der Mobilisierung von Geschäftsprozessen in der Logistik sammeln. Als Spezialist für Supply Chain Management verfügt unit-IT über einzigartiges Know-how in der Umsetzung von IT-Lösungen für die Industrie, den Großhandel und die Logistik. Heute betreut unit-IT mehr als 85 SAP-Kunden dauerhaft und servisiert mehr als 30 renommierte Outsourcing-Kunden im eigenen oberösterreichischen Hochverfügbarkeits-Rechenzentrum in Ranshofen.

Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten 95 Mitarbeiter knapp über 30 Mio. Euro Umsatz. unit-IT ist mit eigenen Niederlassungen in Linz (Zentrale), Ranshofen, Salzburg und Graz vertreten und über die Mutter- und Schwestergesellschaften auch in Wien, Ternitz, Neutal/Burgenland, Klagenfurt, Villach, Innsbruck und Dornbirn präsent. unit-IT agiert auch als Competence-Center für mobile IT-Lösungen sowie für das Branchensegment Food & Beverage für seinen Mehrheitseigentümer Atos in der Wirtschaftsregion Osteuropa. Weitere Informationen: www.unit-it.at

Kurzprofil Mayer & Co Beschläge GmbH (MACO)

In der Produktion von Dreh- und Dreh-Kipp-Fensterbeschlägen, Beschlägen für großflächige Schiebeelemente, Türschlössern und -bändern, Fenstergriffen sowie Ladenbeschlägen gehört das Familienunternehmen Mayer & Co Beschläge GmbH (MACO) zu den bedeutendsten Herstellern am internationalen Markt. Stammsitz ist Salzburg. 1947 im österreichischen Reitdorf aus der Taufe gehoben, produziert die MACO Gruppe heute an vier Standorten (Salzburg, Trieben, Mauterndorf und Kaluga/Russische Föderation) auf einer Produktionsfläche von circa 140.000 qm. Jährlich werden rund 35 Millionen Fensterflügel mit MACO Beschlägen ausgestattet. MACO ist in über 35 Ländern tätig, davon in 15 Ländern mit selbstständigen Niederlassungen (BG, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, NL, PL, RO, RU, SK, TR, UA, UK). Beliefert werden gleichermaßen handwerklich strukturierte Tischlereibetriebe wie industrielle Großverarbeiter der Fenster- und Türenbranche. Von der Entwicklung bis zum Verkauf sind global rund 2.300 Mitarbeiter/-innen im Einsatz.

Die Funktionssicherheit seiner Beschläge gewährleistet der Global Player durch die nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten Herstellungsabläufe. Das Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagement der Produktionsstandorte Salzburg, Trieben und Mauterndorf ist nach ISO 9001, ISO 14001 und BS OHSAS 18001 zertifiziert. MACO ist Klimabündnis-Betrieb. Alle Produktionsstandorte und die Baubeschlagfertigung selbst werden unter den Maßgaben der Ressourcenschonung, Energieeinsparung und des Umweltschutzes betrieben. An den österreichischen Produktionsstandorten Salzburg und Trieben bildet der "Staatlich ausgezeichnete Ausbildungsbetrieb" in 15 Lehrberufen aus.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ing. Berthold Blüml, Leiter des SAP-Competence-Centers der Mayer & Co Beschläge GmbH, Alpenstraße 173, 5020 Salzburg, Tel.: 0662-6196-0, E-Mail:

maco@maco.at, www.maco.at.

Pressefotos:

Download aller Pressefotos: www.unit-it.at/Presseinformationen

