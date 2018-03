AGES-VerbraucherInnen-Information zu Pferdefleisch in Fertigprodukten

Wien (OTS) - Die AGES informiert im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, dass im Produkt "Tortelloni Rindfleisch" des deutschen Herstellers Gusto GmbH ein nicht deklarierter Anteil an Pferdefleisch gefunden wurde. Das Produkt war in Österreich bei Lidl Austria GmbH erhältlich.

Das Produkt wurde im Rahmen der Schwerpunktaktion "Fertiggerichte mit Rindfleisch - Untersuchung auf nicht deklarierten Pferdefleischanteil" untersucht. Lidl Österreich wurde informiert, die amtliche Lebensmittelaufsicht der Länder hat bereits die erforderlichen Maßnahmen gesetzt. Bisher liegen qualitative Analysen von zwei Proben vor, in der zweiten Probe war keine Pferde-DNA nachweisbar.

Bezeichnung der Ware: Tortelloni Rindfleisch

Chargennummer: L 13849

Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.03.13

Hersteller: Gusto GmbH, 70173 Stuttgart Königstraße 10c

Inverkehrbringer: Lidl Austria GmbH

Diese Information besagt nicht, dass die Verfälschung der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

Information zur Bestimmung einer Tierart in Fleischerzeugnissen

Im Rahmen der vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in Auftrag gegebenen Sonderkontrollaktion werden in allen Bundesländern von den zuständigen Lebensmittelaufsichten Proben im Einzelhandel (z. B. Lasagne, Burger, Rindfleischgerichte etc.) gezogen; die Analyse erfolgte am AGES-Institut für Lebensmittelsicherheit in Wien.

Die Bestimmung einer Tierart in Fleischerzeugnissen erfolgt mit molekularbiologischen Methoden: Der erste Schritt ist die Isolierung der DNA (Erbgut) aus den Lebensmittelproben. Dazu reichen bereits wenige Gramm der Probe aus. Der eigentliche Nachweis von Pferdefleisch erfolgte danach über die gezielte Suche nach Pferde-spezifischen DNA-Abschnitten mittels Real Time PCR. Dabei wird eine DNA-Sequenz nachgewiesen, die in dieser Form nur bei Pferden vorkommt. Dieses Verfahren eignet sich selbst bei stark erhitzten Produkten, da auch hier noch ausreichend lange, für die jeweilige Spezies charakteristische DNA-Bruchstücke vorhanden sind.

