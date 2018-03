VP-Aichinger ad MQM: Neue Entwicklungen bestätigen Befürchtungen der ÖVP Wien

Wien (OTS) - "Die neuerlichen Entwicklungen in der Causa rund um das Media Quarter Marx bestätigen die Befürchtungen der ÖVP Wien. Wenn nun sogar ein Gericht den Verdacht gegen den kasachischen Ex-Botschafter Rakhat Alijew (Shoraz) als erhärtet ansieht, einer Mafiaorganisation anzugehören, dann haben die Verantwortlichen der Stadtregierung mehr als nur Erklärungsbedarf", so ÖVP Wien Klubobmann Fritz Aichinger in einer Reaktion auf den heutigen Bericht in der Tageszeitung "Die Presse".

Fritz Aichinger: "Die Argumente der Wirtschaftsagentur Wien gehen eindeutig ins Leere, da viele Fragen im Bericht der Wirtschaftsprüfungskanzlei "Consultatio" ausgespart wurden. Warum kam es überhaupt zu der Entscheidung, die VBM Beteiligungsmanagement GmbH als Mehrheitspartner beim Projekt "Media Quarter Marx" auszuwählen? Welche Motive steckten hinter der Partnerschaft zwischen der Stadt Wien und den privaten Partnern? Und wurde im Vorfeld der mutmaßliche Hintergrund dieser privaten Partner seriös durchleuchtet?"

"Es bleibt zu hoffen, dass der Rechnungshof hier Licht ins Dunkel bringen wird und zur vollständigen Aufklärung beiträgt. Es kann nicht sein, dass sich die Stadt Wien derartiger undurchsichtiger Konstruktionen, die mutmaßlich kriminellen Hintergrund haben, bedient", so Aichinger abschließend.

