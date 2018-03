Bures: Was ist los mit Michael Spindelegger?

Wien (OTS/BMVIT) - "Was ist los mit Michael Spindelegger?", fragt sich Verkehrsministerin Doris Bures. "Bundeskanzler Faymann erzielte in den Verhandlungen um das EU-Budget ein außerordentlich gutes Ergebnis. Es bringt gegenüber der ursprünglich von EU-Kommissar Hahn (ÖVP) und Außenminister Spindelegger (ÖVP) vorbereiteten Verhandlungsgrundlage wesentliche Verbesserungen zum Vorteil Österreichs", so die Ministerin. "Gegenüber der Vorlage der Kommission und der Außenminister ist es Bundeskanzler Faymann gelungen, den österreichischen Nettobetrag von 0,37 auf 0,31 des BIP zu verringern. Das bedeutet, dass Österreich in Summe 1,5 Mrd. Euro weniger an die EU zahlt", betont Bures. ****

"Während noch am Dienstag im Ministerrat eine einhellig positive Bewertung des Ergebnisses erfolgte, verblüfft Spindelegger nun mit nicht nachvollziehbaren Rufen aus der Wüste. Dieser Kurs, der mit seiner Veto-Drohung eingeläutet wurde, ist für immer mehr Menschen, auch innerhalb der ÖVP, nicht mehr nachvollziehbar", so Bures.

Sehr erfreulich ist für die Infrastrukturministerin die starke Steigerung der EU-Mittel für die europäischen Schienenkorridore. Hier sind jetzt 13,2 Milliarden Euro vorgesehen, um 4,6 Mrd. Euro mehr als in der laufenden Finanzperiode. (Schluss)

