BZÖ-Klausur: "Mit Bucher-Tausender Familien und Mittelstand entlasten"

BZÖ-Anti-Teuerungspaket bringt jedem Haushalt 1.000 Euro Ersparnis - "Dörfler-Zuschläge" belasten Kärntner Bevölkerung

Klagenfurt (OTS) - BZÖ-Bündnisobmann Klubobmann Josef Bucher präsentierte heute im Rahmen der Klubklausur des BZÖ in Warmbad-Villach das BZÖ-Anti-Teuerungspaket. Mit Bucher gegen den Wucher. "Das BZÖ-Anti-Teuerungspaket bringt jedem Haushalt in Österreich eine Ersparnis von rund 1.000 Euro pro Jahr. Dieser "Bucher-Tausender" würde vor allem den Mittelstand und die Familien beflügeln, sowie die Wirtschaft wieder ankurbeln. Das ist ein wichtiges und notwendiges Konzept zum richtigen Zeitpunkt zum Wohle der österreichischen Bevölkerung. Ganz besonders die Familien leiden unter der Teuerung, aber gerade diese sind die Säule des Staates und die gilt es zu schützen und zu entlasten", betonte Bucher, der zahlreiche Teuerungsbeispiele etwa bei Lebensmitteln und Treibstoffpreisen nannte.

Bucher verwies auf die politischen Fehlentwicklungen in Österreich und ganz besonders in Kärnten unter der FPK/SPÖ/ÖVP-Landesregierung. "Die Schulden sind explodiert - in Kärnten plus 33 Prozent gegenüber 2009. Die Arbeitslosigkeit ist überproportional auf 13,4 Prozent gestiegen - 34.500 Kärntner sind ohne Job. Eine solche hohe Arbeitslosigkeit hat es in der Zweiten Republik noch nie gegeben. Dem stehen nur ca. 1.000 offene Stellen gegenüber. Überdies sagen pro Tag acht Kärntner dem Land Adieu, weil sie keine Zukunft in diesem schönen Bundesland sehen. Die Mieten sind in Kärnten seit 2008 um 22 Prozent gestiegen. Bei diesen Zahlen muss man von einem "Dörfler Zuschlag" zu Lasten der Kärntnerinnen und Kärntner sprechen", sagte der Bündnisobmann.

Heftige Kritik übte Bucher an Dörfler in Zusammenhang mit der Kürzung des Fahrtkostenzuschusses. Eine Krankenschwester mit einem Nettoeinkommen von 1.071 Euro, die von Grafenstein ins Klinikum Klagenfurt pendle, müsse bis zu drei Monatsgehälter nur dafür aufbringen, um sich den Weg zur Arbeit mit dem Auto leisten zu können. "Das ist ein Wahnsinn. Dann wurde von Dörfler auch noch der Fahrkostenzuschuss gekürzt. Und um diesen überhaupt zu erhalten, muss man irrwitzige Fragen beantworten, etwa ob man regelmäßig zur Ausübung seines Berufes mehr als acht Kilogramm zwischen Wohnsitz und Arbeitsplatz mitführt. Das ist eine Kärntner Schikane und ein Dörflerscher Verwaltungsmurks."

Der Bündnisobmann zeigte weiters die hohen Energiepreise in Kärnten auf unter den die Bürger zu leiden hätten. "Gleichzeitig sind aber die Managementgehälter bei den KELAG um 30 Prozent gestiegen."

Das BZÖ-Anti-Teuerungspaket:

Tanken: Reduktion der Mineralölsteuer, volle Absetzbarkeit der Pendlerkosten, Landestankstellen österreichweit öffnen, Umgehende Verlängerung und Ausweitung der ausgelaufenen "Korridorregelung" beim Spritpreis.

Einkaufen: "Österreich-Aufschlag" bekämpfen: Beschwerde bei Bundeswettbewerbsbehörde, Spekulationsverbot auf Lebensmittel, Haftstrafen bei Verstößen gegen das Kartellrecht.

Strom/Gas: Weitergabe der Großhandelspreisentwicklung an die Endverbraucher, Steuerfreiheit für die ersten 1.000 kWh pro Haushalt, Abschaffung der Energieabgabe auf Strom und Gas - Ersparnis von 130 Euro pro Jahr und Haushalt.

Wohnen: Umsatzsteuer (10 Prozent) auf Mieten abschaffen, Mietvertragsgebühr abschaffen

Gebührenwucher stoppen: Höchstgrenze für Gemeindeabgaben und die Einführung eines landesgesetzlich geregelten Gebührenkorridors (Kostendeckungsprinzip in der Verfassung)

Familie: Einführung Fair Tax samt 9.000 Euro Kinderabsetzbetrag, Abschaffung des FPK-Pflegeregresses, sofortige Unterhaltsbevorschussung für alleinerziehende Mütter

Zur Finanzierung dieses Paketes schlug Bucher Verwaltungseinsparungen nach den Vorstellungen des Rechnungshofes vor. "In Kärnten sollen die Repräsentationskosten der Regierungsmitglieder drastisch heruntergefahren werden. FPK-Landesrat Dobernig soll beispielsweise Aktionen wie die 130.000 Euro teuren Valentinstagskonzerte, die nur zur Belustigung und Ablenkung der Bevölkerung dienen, einstellen", so der BZÖ-Bündnisobmann.

