ORF III mit Teil 3 von "Österreich I" mit Hugo Portisch und "Die Dollarprinzessin" zu Leo Falls 140. Geburtstag

Am 16. und 17. Februar im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Vier Tage vor der nordischen Ski-Weltmeisterschaft im italienischen Val di Fiemme erinnert ORF III Kultur und Information am Samstag, dem 16. Februar 2013, um 19.30 Uhr in der "Land der Berge"-Dokumentation "Wolfsblut" an einen der größten Langläufer der Skigeschichte und exzellenten Bergsteiger: Vegard Ulvang gewann insgesamt 13 Olympia- und WM-Medaillen.

Im ORF-III-Hauptabend erinnert die dritte Folge von Hugo Portischs und Sepp Riffs neu bearbeiteter zwölfteiliger Dokumentationsreihe "Österreich I" an "Die verpfändete Republik" und beginnt um 20.15 Uhr mit einer Bestandsaufnahme der österreichischen Wirtschaft sowie dem Leben der Österreicher in den frühen 1920er Jahren. Die junge Republik wird von Belastungen wie der Zerstörung der ehemaligen Rüstungsbetriebe durch die Alliierten überschattet, freut sich dennoch über vereinzelte wirtschaftliche Erfolge. Der Film berichtet von den Anfängen des Wiener Nachtlebens, den ersten Höhepunkten des Filmschaffens, dem Wunsch nach einem Anschluss an Deutschland sowie der Einführung des Schillings.

Um 21.50 Uhr erzählt die fünfte Folge der sechsteiligen Dokureihe "Der Vietnamkrieg: Trauma einer Generation" von den landesweiten Protesten in den USA, die Präsident Nixon gegen Ende der 1960er Jahre bewogen, neue Strategien zu entwickeln: US-amerikanische Truppen wurden abgezogen und durch Südvietnamesen ersetzt. Der Krieg sollte vietnamisiert werden.

Anlässlich des 140. Geburtstags von Leo Fall würdigt ORF III Kultur und Information am Sonntag, dem 17. Februar, den wichtigsten Operettenkomponisten neben Lehár und Kálmán im Wien des beginnenden 20. Jahrhunderts mit einem außergewöhnlichen Künstlerporträt und der Operette "Die Dollarprinzessin". In "Leo Fall - Vergessenes Enfant terrible der Wiener Operette" um 19.30 Uhr sinniert Regisseur und Operettenkenner Robert Herzl als Leo Fall in einem fiktiven Gespräch über seinen unglaublichen Reichtum sowie seine Verschwendungs- und Spielsucht. Im Mittelpunkt stehen aber nicht nur Falls Triumphe, sondern auch sein schwieriges Privatleben. Mit "Die Dollarprinzessin" zeigt ORF III Kultur und Information um 23.00 Uhr eines seiner erfolgreichsten Werke als Operettenverfilmung unter der Regie von Peter Scharff.

Zum 130. Todestag Richard Wagners am 13. Februar dieses Jahres präsentiert Barbara Rett mit "Rienzi" um 20.15 Uhr ein weiteres Highlight des Jahresschwerpunktes "Der ganze Wagner". Mit der Geschichte des charismatischen Volkstribunen, der die staatliche Herrschaft an sich reißt, um das Machtspiel zweier Adelsfamilien zu antiken Idealen zurückzuführen, gelang dem damals 29-jährigen Musikdramatiker der entscheidende künstlerische Durchbruch. ORF III Kultur und Information zeigt eine Inszenierung von Philipp Stölzl aus der Deutschen Oper Berlin aus dem Jahr 2010 mit Torsten Kerl (Rienzi), Camilla Nylund (Irene) und Kate Aldrich (Adriano) unter dem Dirigat von Sebastian Lang-Lessing.

