FP-Seidl zu Cannabis-Legalisierung: Grüne Wien offenbar benebelt

Freigabe von Drogen brandgefährlich

Wien (OTS/fpd) - Die unglaubliche Forderung der grünen Sozialsprecherin nach einer Freigabe von Cannabis kann nur ein verspäteter Faschingsscherz sein. Würde Sie im Drogenbeirat besser aufpassen dann wüsste sie, dass es alleine in Wien geschätzt 10.000 Opiatabhängige gibt. Zusätzlich ist die Stadt Wien auch noch "stolz" darauf, dass die Süchtigen immer "älter" werden. Anstatt diese Personen vom Gift wegzubekommen, werden sie bei uns "verwaltet", kritisiert heute der Wiener FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Seidl.

Zu guter Letzt gibt es jetzt noch eine grüne Hanfidee, welche die Freigabe von Drogen vorsieht. Dieses kranke System gehört dringend reformiert und die ahnungslosen Grünen aus der Regierung komplimentiert. "Eine Freigabe von Drogen kommt für uns Freiheitliche auf keinen Fall in Frage", so Seidl. Stattdessen muss die Exekutive personell aufgestockt werden. Drogendealer müssen härter bestraft und, so sie Ausländer sind, rigoros abgeschoben werden.

Dieser erneute Verharmlosungsversuch ist brandgefährlich und muss nun endlich auch Konsequenzen haben. Bürgermeister Häupl ist dringend aufgefordert, seinen grünen Koalitionspartner aus den Hanf-Fanatsien zu holen und ihn vor die Tür zu setzen. Der grüne Schrei nach einer Cannabis-Legalisierung kann eigentlich nur in völlig benebeltem Zustand getätigt worden sein. Das darf unter keinen Umständen geduldet werden, sagt Seidl abschließend. (Schluss) hn

