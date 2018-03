Wiener Grüne wollen Radweg am Getreidemarkt attraktiver machen

Wien (OTS) - Der Grüne Gemeinderat Christoph Chorherr hat am Freitag den Plan vorgestellt, eine Lücke des Radwegs am Getreidemarkt zu schließen. Es handelt sich dabei um den 500 Meter langen Bereich zwischen Lehargasse und Operngasse Richtung Karlsplatz, wo sich derzeit Fahrräder und Autos die Straße teilen. Tausende RadfahrerInnen würden diesen Abschnitt täglich befahren und als "unsicher" empfinden, sagte Chorherr. Eine designierte Radspur würde den Bereich attraktiver machen; er betonte, dass die Straße trotzdem vierspurig bleibe und auch keine Parkplätze verloren gehen würden. Stadtregierung und Bezirke seien bereits einig, lediglich behördliche Verhandlungen stünden noch aus, meinte er. Rechtzeitig zur Fahrrad-Konferenz "Velo-city" im Juni in Wien solle die Änderung abgeschlossen sein, sagte Chorherr, und bezifferte die Kosten mit rund 100.000 Euro. Ziel der Wiener Stadtregierung sei es, den Radverkehr in dieser Legislaturperiode zu verdoppeln.

Weitere Informationen dazu: Grüner Klub im Rathaus, Telefon: 01 4000-81814, im Internet unter http://wien.gruene.at/.

