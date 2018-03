Heinisch-Hosek/Leitner/Stadler/Fakler: Zusätzliche Berufszentren für Frauen

Im Kampf gegen Frauenarbeitslosigkeit wird auf Qualifizierung gesetzt

ST. Pölten (OTS/SPI) - Ein großer Teil der derzeit arbeitslos gemeldeten Frauen hat keine abgeschlossene Schulausbildung oder maximal einen Pflichtschulabschluss. Qualifizierungsmaßnahmen stellen daher ein besonders wichtiges Element der Arbeitsmarktpolitik dar. 2010 wurde deshalb mit dem ersten Frauenberufszentrum in Schwechat ein Pilotversuch gestartet, der sich als sehr erfolgreich erwiesen hat. Dementsprechend wird das Programm nun ausgeweitet. In einer Pressekonferenz in St. Pölten präsentierten Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, LHStv. Dr. Sepp Leitner, St. Pöltens Bürgermeister Mag. Matthias Stadler und AMS-NÖ-Landesgeschäftsführer Mag. Karl Fakler die nächsten Projekte. Im März wird das zweite Frauenberufszentrum in St. Pölten eröffnet, im Laufe des Jahres sollen weitere folgen.

"Ich freue mich sehr darüber, dass wir das 2. Frauenberufszentrum in Niederösterreich eröffnen. Das ist ein klares Bekenntnis für eine Arbeitsmarktpolitik aus Sicht der Frauen und für die Frauen, genau das brauchen wir. Schwechat und St. Pölten sind hier Vorbilder für ganz Österreich - und weitere Standorte in Niederösterreich sollen ja folgen. Daher danke ich dem AMS-Chef Karl Fakler, Bürgermeister Matthias Stadler und allen voran Landeshauptmannstellvertreter Sepp Leitner, der sich sehr für diese Zentren eingesetzt hat. Es zeigt, dass wir gemeinsam für die Frauen in Niederösterreich einiges bewegen können, und das ist gut so", so Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek anlässlich der Präsentation des Projektes.

"Mein Dank gilt dem AMS und Karl Fakler und allen Beteiligten, die zum Gelingen dieser Projekte beigetragen haben und beitragen. Ohne ihr großes Engagement wären solche wichtigen Projekte wie die nun im Aufbau befindlichen Frauenberufszentren nicht möglich gewesen", so LHStv. Dr. Sepp Leitner. "Arbeitslosigkeit ist nicht nur ein finanzielles Problem für die Betroffenen, sondern sie belastet auch psychisch. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wie Qualifizierung, Beratung und Betreuung sind daher von entscheidender Bedeutung für die Betroffenen. Daher ist es besonders erfreulich, dass nach dem erfolgreichen Pilotprojekt in Schwechat und dem nun gestarteten in St. Pölten heuer auch noch im Waldviertel, in Amstetten, Hollabrunn, Gänserndorf und Wiener Neustadt Frauenberufszentren entstehen sollen", betonte LHStv. Dr. Sepp Leitner bei der Pressekonferenz.

"Das Thema Frauen ist in St. Pölten dank dem Büro für Diversität und anderen Institutionen allgegenwärtig. Mit vielen spezifischen Fraueneinrichtungen (Büro für Diversität, Frauenhaus, Frauenwohnheim - und Tagesstätte, Gewaltschutzzentrum, Mutter-Kind-Wohnheim, Frauentelefon des NÖ Hilfswerks und Frauenzentrum) wird St. Pölten seiner Zentrumsfunktion als Landeshauptstadt gerecht. Das geförderte Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt fairwurzelt befindet sich in direkter Nähe und gilt als ein wichtiger Kooperationspartner der Stadt. Keine andere niederösterreichische Stadt hat mehr soziale Institutionen und Einrichtungen, die ihren Fokus auf Frauen legen. St. Pölten wird die Anliegen der Frauen weiterhin fördern und unterstützen", so Bürgermeister Mag. Matthias Stadler.

Das Frauenberufszentrum steht allen arbeitslosen AMS NÖ-Kundinnen -unabhängig von ihrem Alter, ihrer bisherigen Erwerbskarriere oder Ausbildung - zur Verfügung. Die BeraterInnen des AMS laden vor allem jene Frauen ein, die beruflich neu durchstarten wollen bzw. müssen und an Aus- und Weiterbildung interessiert sind. Die zukünftigen Teilnehmerinnen haben keine oder eine abgebrochene (Berufs-) Ausbildung, sind Wiedereinsteigerinnen nach der Familienpause oder Migrantinnen. Das Angebot des Frauenberufszentrums umfasst sowohl Einzelberatung als auch Coachings und Workshops in Gruppen. Inhalt der Einzelberatung ist eine Qualifizierungsberatung mit anschließendem Nutzen entsprechender Angebote: Sei es, dass sie aus dem AMS-Kursprogramm oder auch am freien Bildungsmarkt abrufbar sind. In den Gruppenworkshops werden Themen wie Bildungs- und Laufbahnplanung, Gesundheitsförderung, EDV-Grundlagen, Bewerbungstraining sowie Deutschkonversation für Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund behandelt.

"Das Besondere am Frauenberufszentrum ist, dass zuerst die Interessen, Stärken und Potentiale der Frauen erarbeitet werden und dann - ausgehend von diesen - die Teilnehmerinnen nach dem Wahlpflichtprinzip frei aus den inhaltlichen Angeboten wählen können. Es gibt also keinen starren Gruppenstundenplan, der für alle gleich gilt. So absolviert jede Teilnehmerin entsprechend ihres Zieles Gruppentrainings, Einzelberatungen, Laufbahnplanungsangebote, gesundheitsfördernde Unterstützungsangebote, Aus- und Weiterbildungen externer Institute und AMS-Kursangebote", erläutert Mag. Karl Fakler vom AMS.

