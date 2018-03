FP-Kappel: Brauner soll Wiener Veranlagungsportfolio offenlegen

Bund-Länder-Vereinbarung über Spekulationsverbot nicht ausreichend

Wien (OTS/fpd) - Die kürzlich unterzeichnete Bund-Länder-Vereinbarung zur Umsetzung des Spekulationsverbots wird auch von der Gemeinde Wien mitgetragen. Damit die Vereinbarung in Kraft treten kann ist die Zustimmung von FPÖ oder Grünen zu einer Reform der Finanzverfassung notwendig. "Die vorliegende Vereinbarung ist nicht zufriedenstellend, weil zum einen nicht ausreichend klar und umfassend definiert ist, welche Veranlagungen Gebietskörperschaften in Zukunft ausdrücklich untersagt sind und zum anderen aufgrund einer fehlenden verpflichtenden Harmonisierung des Haushaltsrechts keine echte Kontrolle und Transparenz möglich ist", sagt die Gemeinderätin der FPÖ-Wien, LAbg. Dr. Barbara Kappel, "Finanzstadträtin Brauner soll im Sinne von Transparenz und Kontrolle endlich das Veranlagungsportfolio der Gemeinde Wien offenlegen."

Laut Rechnungshof ist in der 15a-Vereinbarung zum Spekulationsverbot beispielsweise nicht klar festgelegt, was unter ordentlichem Risikomanagement oder unter risikoarmer Finanzgebarung zu verstehen ist und welche Kenntnisse Finanzmanager haben müssten. "Die FPÖ hat bereits im vergangenen Jahr zwei umfassende Anträge für ein Spekulationsverbot im Wiener Gemeinderat eingebracht, in denen auch für diese vom Rechnungshof angeführten Themenbereiche Klarstellungen eingefordert wurden", sagt Kappel, "leider ohne Erfolg. Das rote Wiener Finanzressort ist hier zu keiner Klarstellung bereit."

Auch seitens der Ratingagentur Standard & Poor's gibt es Kritik an der aktuellen Bund-Länder-Vereinbarung zum Spekulationsverbot. Laut Ratingagentur erlaubt die derzeitige Regelung nämlich jedem Land eigene Grenzen zu setzen. So könnten sich risikofreundlichere Landesregierungen weiterhin einem höheren Risiko aussetzen, als dies im lokalen und regionalen Schuldenmanagement global üblich ist.

Nur durch eine Reform des Haushaltsrechts kann die finanzielle Situation von Ländern und Gemeinden aussagekräftig dargestellt werden. Durch mehr Transparenz wird in der Folge auch der Anreiz zu spekulieren gesenkt. "Die FPÖ hat letzten Dezember im Gemeinderat verlangt, dass die Gemeinde Wien auf das neue Haushaltsrecht des Bundes umstellen soll", erklärt Kappel, "das wurde von der rot-grünen Regierungskoalition abgelehnt, da diese offenbar kein Interesse an Transparenz und einem echten Spekulationsverbot hat." (Schluss) hn

