10 Jahre Wiener Theaterreform - Erfolgreiche Bilanz

Wien (OTS) - Zehn Jahre nach dem Start der Wiener Theaterreform zog Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny eine positive Bilanz und sicherte der Freien Wiener Theaterszene die Finanzierung für weitere vier Jahre zu. "Zehn neue Spielstätten, neue Förderinstrumente, neues Publikum und ein Budget von 25 Millionen Euro für das Freie Theater in Wien sind nur einige Erfolge, die aus der Wiener Theaterreform hervorgegangen sind."

Gemeinsam mit der Wiener Theaterjury und den Kultursprechern der Koalitionsparteien Ernst Woller (SPÖ) und Klaus Werner-Lobo (Grüne) präsentierte der Wiener Kulturstadtrat in einer Pressekonferenz heute, Freitag, die Empfehlungen zur Konzeptförderung 2014 bis 2017. Von 61 Einreichungen wurden 29, also knapp die Hälfte, für eine mehrjährige Förderung empfohlen. Schwerpunkte setzte die Jury in den Bereichen Diversität/ interkulturelle und soziokulturelle Projekte, Theater für Kinder und Jugendliche sowie zeitgenössisches Musiktheater. Weitere wichtige Anliegen sind die Angleichung der Förderhöhe von Initiativen vergleichbarer Größe sowie die Förderung strategischer Partnerschaften. Darüber hinaus wurde gemeinsam mit der Kulturabteilung eine Neueinteilung der Fördertöpfe für den Theaterbereich vorgenommen. Eine gute Nachricht hatte der Kulturstadtrat auch für die Freie Theaterszene. Der Projektfördertopf wird auf 2,6 Millionen Euro erhöht. "Durch die Übernahme von mehreren Gruppen aus der Projekt- in die Konzeptförderung steht damit rund eine halbe Million Euro mehr für freie Projekte zur Verfügung", erklärte Mailath.

Die Wiener Theaterjury 2012/2013 - bestehend aus Elke Hesse, Angela Heide, Amelie Deuflhard, Silvia Kargl und Thomas Licek - hatte den Auftrag, nicht nur die eingereichten Konzepte zu begutachten, sondern auch eine inhaltliche Einschätzung der gesamten Freien Theaterlandschaft vorzunehmen. In die kulturpolitischen Überlegungen fließen darüber hinaus die Ergebnisse des Prozesses "Pimp my Integration" ein, wo die Möglichkeiten einer nachhaltigen Partizipation von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte am Wiener Kulturleben ausgelotet wurden. Wichtigstes Ergebnis dieses Prozesses ist, dass Wien kein eigenes "postmigrantisches Theater" braucht, sondern vielmehr eine stärkere Öffnung der Bühnen insgesamt.

Neustrukturierung der Fördertöpfe

Die Realität der Wiener Theaterlandschaft hat sich vor allem durch die Maßnahmen der Theaterreform geändert. Gemeinsam mit der Jury nahm die Kulturabteilung der Stadt Wien daher eine Neustrukturierung der bestehenden Fördertöpfe vor. Sechs anstelle von bisher drei Förderansätze (Projekt-, Konzept- und Standortförderung) erfassen die Realität der Wiener Theaterlandschaft plausibler und transparenter. Die neuen Fördertöpfe lauten: Kommunale Bühnen, Spielstätten von lokaler Bedeutung, Festivals, Sonderprojekte und Infrastrukturen, Projektförderung und Konzeptförderung.

Strategische Partnerschaften

In den letzten zehn Jahren konnte das Budget für Freies Theater in Wien kontinuierlich auf aktuell 25 Mio. Euro erhöht werden. "Diese Summe ist nach wie vor ein Rekordwert unter vergleichbar großen Städten in Europa", betonte Mailath. Angesichts der angespannten Lage der öffentlichen Haushalte gilt es, Schwerpunkte zu setzen und die eingesetzten Mittel stärker zu bündeln. Von kulturpolitischer Seite wurde deshalb in letzter Zeit versucht, Partnerschaften verschiedenster Art verstärkt zu unterstützen. Auch die Jury schlägt die Förderung strategischer Partnerschaften vor:

- Musiktheatertage: Im Sommer 2011 haben sich 11 junge Musiktheatergruppen zur Plattform "Freies Musiktheater Wien" zusammengeschlossen. Ziel der Plattform ist es, durch Vernetzung, Austausch und die gemeinsame Verwendung vorhandener Ressourcen Synergien entstehen zu lassen. Das nächste partnerschaftliche Projekt ist ein mehrwöchiges Musiktheaterfestival ab 2014 im Kabelwerk, das von der Jury für eine Förderung empfohlen wurde.

- Nestroyhof Hamakom und Salon 5: Diese Partnerschaft besteht in einem gemeinsamen Spielplan, der künstlerischen und infrastrukturellen Kooperation und dem Zusammenspiel der beiden Häuser, in denen unterschiedliche Formate an zwei denkbar diversen Hotspots erprobt werden können. Die Jury empfiehlt für diese Partnerschaft eine signifikant erhöhte Förderung.

KabelWERK X

Eine aus kulturpolitischer Sicht interessante Neuentwicklung hat sich in den letzten Tage ergeben: "PalaisKabelwerk", "daskunst" sowie "Garage X" wollen unter der gemeinsamen künstlerischen Leitung von Erich Sperger (Kabelwerk) sowie Harald Posch und Ali Abdullah (Garage X) ein spannendes Mehrspartenhaus erfinden, das großformatigen Eigenproduktionen ebenso Platz bietet wie internationalen Koproduktionen. Die stadtteilorientierte Ausrichtung soll ebenso erhalten bleiben wie die Einbindung der freien Szene. Schwerpunkte bilden Theater für Kinder und Jugendliche und das neue Festival der freien Musiktheaterproduzenten. Das schon 2013 eingerichtete "postmigrantische Labor" von Asli Kislal (daskunst) im "kabelwerk art space" wird weiterentwickelt. Diese Zusammenarbeit bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, etwa Interkulturalität an zwei diversen Orten in der Stadt - im Zentrum und an der Peripherie, die Möglichkeit der freieren Disposition über Spielorte unterschiedlicher Größe, gemeinsame Technik, Verwaltung, Personalmanagement sowie einen stärkeren Auftritt nach außen und schließlich mehr Geld für die Kunst durch Synergien und Skalierungseffekte.

Erhöhung der Projektförderung

Von den von der Jury empfohlenen Konzepten sind zahlreiche zurzeit im Bereich Projekt-, Ein- und Zwei-Jahres-Empfehlungen durch das Kuratorium der Stadt Wien angesiedelt. Diese Verschiebungen in Richtung nachhaltiger Konzeptempfehlung bewirken eine wichtige Entlastung des Fördervolumens für Projektförderungen von mehreren 100.000 Euro. Darüber hinaus wird der Projektfördertopf um weitere 100.000 Euro erhöht. Damit steht rund eine halbe Million Euro mehr für freie Projekte zur Verfügung.

Empfehlung für Workspaces für Wien

Die Theaterjury hat auch ein Konzept zur Etablierung und Ausschreibung von Workspaces in Wien entwickelt. Gemeint sind Orte, an denen in unterschiedlichen Modulen neue Formen künstlerischen Produzierens und Forschens initiiert und angeboten werden. Ein erster solcher Workspace kann z.B. in der alten Wäscherei am Steinhof für die freien Musiktheatergruppen entstehen, die Stadt hat hier bereits eine Anschubfinanzierung zur Verfügung gestellt.

Hohe Qualität bei Konzept-Anträgen

"Die hohe Qualität der eingereichten Konzept-Anträge, die zugleich die Vielfalt an künstlerischen Ausformulierungen wie die stilistische Bandbreite der freien Wiener Theaterlandschaft charakterisieren, war bemerkenswert", erklärte die Jury. Es gab diesmal zwar weniger Einreichungen als beim letzten Mal (2009: 101), die Konzepte waren jedoch deutlich qualitätsvoller. Eine Neuerung bei den aktuellen Juryentscheidungen ist, dass einige Konzepte für eine Zwischen-Evaluierung nach zwei Jahren empfohlen wurden.

Die Empfehlungen für Konzeptförderung im Einzelnen

Für den Bereich Schauspiel: TAG, Garage X, Rabenhoftheater, Theater Drachengasse, Theater Nestroyhof Hamakom, Salon 5, Toxic dreams, theatercombinat

Für den Bereich Diversität/ interkulturelle und soziokulturelle Projekte: Wiener Wortstätten, brunnen.passage, God's Entertainment, Echoraum, DanceAbility

Für den Bereich Tanz und Performance: Dans.Kias (Saskia Hölbling), SALTO (Willi Dorner), insert (Doris Uhlich), liquid loft (Chris Haring), WUK

Für den Bereich Musiktheater: Netzzeit, Neue Oper Wien, Musiktheatertage Wien, sirene Operntheater

Für den Bereich Figurentheater: Schuberttheater, Figurentheater Lilarum, Kabinetttheater

Für den Bereich Theater für Kinder und Jugendliche: Wiener Taschenoper, Wiener Klassenzimmertheater, makemake, schallundrauch agency

Für jene Gruppen und Projekte, die keine Empfehlung für eine Konzeptförderung erhalten haben, gibt es selbstverständlich weiterhin die Möglichkeit, zum nächsten Einreichtermin um eine Projektförderung anzusuchen. Die Einreichfrist wurde dafür bis 10. März 2013 verlängert.

