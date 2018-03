Mitterlehner will verpflichtendes Gratiskindergartenjahr verlängern

Familienminister: Neue 15a-Vereinbarung mit Ländern in Begutachtung - Verpflichtendes Kindergartenjahr verbessert Startchancen in das Schulleben

Wien (OTS/BMWFJ) - "Das verpflichtende Kindergartenjahr schafft für alle fünfjährigen Kinder gute Voraussetzungen für den Einstieg in die Schule. Vor allem Kinder mit Sprachdefiziten profitieren durch eine Verbesserung ihrer Deutsch-Kenntnisse und erhöhen damit ihre Startchancen in das Schulleben", sagt Familienminister Reinhold Mitterlehner anlässlich des heutigen Begutachtungsstarts für die neue 15a-Vereinbarung mit den Bundesländern. "Das verpflichtende Kindergartenjahr hat sich bewährt und soll auch in den kommenden zwei Jahren fortgeführt werden. Dafür zahlt das Familienministerium den Ländern jährlich 70 Millionen Euro", so Mitterlehner zur vorgesehenen Verlängerung für die Kindergartenjahre 2013/2014 und 2014/2015. "Insgesamt wird der Kindergarten als Bildungseinrichtung immer wichtiger. Durch eine gute Betreuung und Förderung erhöhen sich die Bildungschancen und werden auch die Eltern bei ihrer Erziehung gezielt unterstützt", so Mitterlehner.

Laut einer aktuellen Auswertung der Statistik Austria im Auftrag des Familienministeriums ist die Betreuungsquote der Fünfjährigen österreichweit von 96,3 Prozent im Jahr 2008 (also vor Einführung Gratiskindergartenjahr) auf 98,1 Prozent im Kindergartenjahr 2011/2012 angestiegen. In absoluten Zahlen hat sich die Anzahl der in Kindergärten betreuten Fünfjährigen von 76.103 im Jahr 2008 auf 77.109 im Jahr 2011 erhöht. Der Anteil der Fünfjährigen mit nicht-deutscher Umgangssprache in Kindergärten ist im selben Zeitraum von 23,9 Prozent auf 26,5 Prozent im Kindergartenjahr 2011/2012 gestiegen. In absoluten Zahlen hat sich ihre Zahl von 15.764 im Jahr 2008 auf zuletzt 17.686 erhöht, wobei der Statistik Austria im Vergleichszeitraum keine Daten aus der Steiermark vorgelegen sind. Wien hatte - bedingt durch den generell höheren Migrantenanteil in Großstädten - mit 53,3 Prozent den größten Anteil an Fünfjährigen mit nicht-deutscher Umgangssprache in Kindergärten.

Das (halbtägige) Gratiskindergartenjahr wurde ab dem Kindergartenjahr 2009/2010, die Verpflichtung ab 2010/2011 eingeführt. Alle fünfjährigen Kinder müssen demnach im Ausmaß von 16 bis 20 Stunden an mindestens vier Tagen in der Woche in den Kindergarten gehen. "Trotz der zwischenzeitlichen Wirtschaftskrise hat allein der Bund seit 2009 insgesamt 280 Millionen Euro in den verpflichtenden Gratiskindergarten investiert", betont Mitterlehner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at