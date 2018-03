Japan grüßt Wien: Yomiuri Culture Music Festival in der Hofburg

Wien (OTS) - Vergangenen Montag eröffnete die Dritte Landtagspräsidentin Marianne Klicka das "Yomiuri Culture Music Festival in Wien" im Großen Redoutensaal vor zahlreich erschienenem Publikum. "Schon vor Jahrzehnten wurde die Basis für einen regen Kulturaustausch zwischen Tokio und Wien gelegt. Die Wiener Philharmoniker und Ensembles aus den Opernhäusern gastieren jedes Jahr in Tokio. Das Oberlaaer Blasorchester bringt immer wieder schwungvolle Musik aus unserer Heimat nach Japan und begeistert die Menschen mit Klängen großer Komponisten aus Wien. Mit diesem Konzert wird japanische Kultur und Tradition den Wienerinnen und Wienern näher gebracht", so Klicka.

Schulen für Freizeitgestaltung vergleichbar mit den Volkshochschulen in Wien

Der weltweit größte Zeitungsverlag Yomiuri betreibt in Japan zahlreiche Kulturzentren, auch unter der Kurzbezeichnung "Yomikaru" bekannt. Diese haben rund 60.000 Mitglieder mit Schwerpunkt in Tokio. Unter Kulturzentrum versteht man in Japan einen Ort, wo Menschen ihren Hobbies wie z. B. Malerei, Musik und Tanz nachgehen können. Man kann von "Schulen für Freizeitgestaltung" sprechen, vergleichbar mit den Volkshochschulen in Wien. Von Jung bis Alt besuchen Menschen verschiedener Generationen unterschiedlichste Hobbykurse. 110 Musikschülerinnen und -schüler mit ihrem Direktor Yoshimitsu Watanabe sind für dieses Konzert nach Wien gekommen.

Auch in den Volkshochschulen Wiens schreiben sich jedes Jahr an die 130.000 Hörerinnen und Hörer ein, um die Vielzahl der unterschiedlichsten Angebote zu nutzen.

Unter der musikalischen Gesamtleitung von Prof. Takehiko Okabe aus Tokio wurde das musikalische Programm zusammengestellt. Herr Okabe studierte Gesang an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Seit Jahren bemüht er sich darum, Japans Kultur und Tradition in Wien bekannt zu machen. (Schluss)

