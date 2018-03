Leitl zu Krankenkassen: Erfolgreichen Konsolidierungskurs fortsetzen

Weitere Konsolidierungsschritte müssen folgen - Diskriminierung der AUVA jetzt beseitigen

Wien (OTS/PWK061) - Die aktuellen Daten der Krankenkassen sind aus der Sicht der Wirtschaft ein positives Signal für Österreichs Gesundheitssystem. Der im Jahr 2009 eingeschlagene Konsolidierungskurs sowie die aufgrund der guten Konjunktur erfreuliche Entwicklung der Beitragseinnahmen wird nach der nun vorliegenden Februar-Prognose auch im laufenden Geschäftsjahr zu einem positiven Jahresabschluss in Höhe von voraussichtlich rund 138 Millionen Euro führen.

"Damit ist klar", so Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), "der vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger und der Bundesregierung eingeschlagene Konsolidierungskurs ist richtig. Nicht zuletzt dank WKÖ-Vizepräsident und Hauptverbandsvorsitzendem Hansjörg Schelling sind die Krankenkassen jetzt auf einem gesunden Weg. Es ist gelungen, positive Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig das hohe Niveau bei der Patientenversorgung zu halten. Diesen erfolgreichen Weg gilt es auch in Zukunft fortzusetzen."

Um das Gesundheitssystem nachhaltig abzusichern und die Gesundheitsreform voran zu treiben, müsse es jetzt darum gehen, die vorhandenen Budgetmittel gezielt auch für evidenzbasierte Innovation, Qualität und Gesundheitsförderung für Patienten einzusetzen. Der Löwenanteil der Kassenkonsolidierung im Bereich der Heilmittel, Heilbehelfe und der sonstigen Leistungsanbieter wird aus dem Bereich der Wirtschaft getragen, nun seien Konsolidierungsschritte auch in anderen Bereichen notwendig. Die dadurch frei werdenden Mittel könnten in weiterer Folge sogar auch für geringfügige Beitragssenkungen verwendet werden, so Leitl.

"Angesichts der neuen Finanzlage muss jetzt endlich finanzielle Gerechtigkeit für die AUVA geschaffen werden", betont der WKÖ-Präsident und verweist auf die immer noch bestehende finanzielle Diskriminierung der AUVA: Die ausschließlich von Arbeitgeberseite finanzierte AUVA kommt nicht nur für Arbeitsunfälle auf, wie es ihr gesetzlicher Auftrag ist, in ihren Spitälern werden auch Freizeitunfälle behandelt. Dafür erhält die AUVA jedoch nur 20 Prozent ihrer Kosten ersetzt. Umgekehrt muss sie für Arbeitsunfälle, die in öffentlichen und nicht in AUVA-Spitälern behandelt werden, einen Pauschalbetrag von rund 190 Mio. Euro abführen, obwohl die Arbeitsunfälle - dank der Maßnahmen von AUVA und Unternehmen - massiv zurückgegangen sind. "Die Gebietskrankenkassen haben davon bisher massiv profitiert und dabei stets mit ihrer schlechten Finanzlage argumentiert. Dieses Argument fällt nun weg, der Weg für eine gerechte Finanzierung der AUVA muss nun frei sein", so Leitl. (PM)

