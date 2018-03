Schulpartner kritisieren unhaltbare Zustände in der Schulverwaltung

Entlastung der Schulen hat oberste Priorität

Wien (OTS) - Johann Pauxberger, Vorsitzender der Gewerkschaft Unterrichtsverwaltung in der GÖD, übt scharfe Kritik an der Vorgangsweise des Unterrichtsministeriums und des Bundeskanzleramtes:

"Wenn ein Schulwart oder eine Schulsekretärin ausfällt, gibt es keinen Ersatz. Das ist unzumutbar, weil die Arbeit dann zusätzlich vom Personal anderer Schulen teilweise miterledigt werden muss. Bei vielen Kolleginnen und Kollegen ist die Grenze der Belastbarkeit nicht nur erreicht, sondern überschritten." Pauxberger ortet eine starke Zunahme von Burnout-Fällen. "Schon im Normalbetrieb ist die Belastung enorm. In den letzten zehn Jahren wurden 800 Posten eingespart, weitere 880 sollen folgen - und das bei einem Personalstand von rund 6.500 Personen in der gesamten Schulverwaltung. Im internationalen Vergleich ist die Ausstattung der österreichischen Schulen mit Support-Personal zum Weinen", belegt Pauxberger mit einem Verweis auf die TALIS-Studie. (Siehe www.bifie.at/public/buch/1053/gross/2-10.gif)

Eckehard Quin, Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft in der GÖD, schlägt in dieselbe Kerbe: "Um bloß zum internationalen Durchschnitt aufzuholen, würden wir an Österreichs Schulen zusätzlich 13.500 vollbeschäftigte Fachleute zur administrativen und pädagogischen Unterstützung benötigen. Um die Rahmenbedingungen des von BM Schmied immer als Vorbild genannten Skandinavien zu erreichen, müssten sogar 23.500 Personen eingestellt werden." Tatsächlich mache BM Schmied das genaue Gegenteil. "Posten werden ganz einfach nicht nachbesetzt."

Schon bei "normaler" Besetzung ist die Arbeit jedoch kaum zu bewältigen. "Nach den sehr engen Vorgaben des BMUKK bekommt eine Schule für 1.000 Schüler und 100 Lehrer, also für einen Betrieb mit 1.100 Beschäftigten, zwei Sekretärinnen zur Bewältigung des administrativen Aufwands. In der Praxis wird aber nicht einmal das eingehalten", kritisiert Quin. Schulen im Aufbau müssen lange Zeit überhaupt ohne Verwaltungspersonal auskommen, obwohl ihnen das zustünde.

"Schulsekretärinnen sind hochqualifizierte Mitarbeiterinnen. Laut Arbeitsplatzbeschreibung obliegt ihnen u. a. die Durchführung sämtlicher Budgetangelegenheiten, die selbstständige Führung des Sekretariats, die ordnungs- und fristgerechte Abwicklung aller Zahlungs- und Verrechnungsangelegenheiten, die Organisation der Schulraumüberlassung sowie die Erstellung der Verträge für Fremdnutzungen und vieles andere mehr", betont Jürgen Rainer, Vorsitzender der BMHS-Gewerkschaft in der GÖD. "Diese Tätigkeiten können nicht so einfach von irgendjemand anderem übernommen werden -und schon gar nicht zusätzlich!" Der Aufnahmestopp bezieht sich aber auch auf Helferinnen in den Übungskindergärten der Bundesbildungsanstalten für Kindergartenpädagogik. "Ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb ist in diesen Fällen nicht mehr möglich. Die direkt Betroffenen sind die Kindergartenkinder und die Schülerinnen, deren Ausbildung massiv darunter leidet", empört sich Rainer.

Theodor Saverschel, Präsident des Bundesverbandes der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen Österreichs, sieht eine deutliche Qualitätsminderung durch fehlendes Verwaltungspersonal. "Die Betreuung und Beratung von Schülern, Lehrern und Eltern in Schul-und Verwaltungsangelegenheiten gehört zu den Aufgaben der Schulsekretärinnen. Sie sind meist die ersten Ansprechpartner für Eltern in der Schule. Personalmangel führt zu Einschränkung der Sekretariatsstunden, eingeschränkter telefonischer Erreichbarkeit und insgesamt zu schlechterem Service etwa bei der finanziellen Abwicklung von Schulveranstaltungen", beklagt Saverschel. "Kein Dienstleistungsbetrieb kann es sich leisten, im direkten Kundenkontakt zu sparen. Das würde jede Firma in den Konkurs treiben."

Pauxberger, Quin, Rainer und Saverschel betonen gemeinsam: "Es kann wohl nicht am fehlenden Geld liegen, wenn man einen Blick ins Ministerbüro von Claudia Schmied wirft." Erst vor wenigen Tagen ist die Position eines dritten (!) Pressesprechers nachbesetzt worden, und neben zahlreichen Mitarbeitern, die für einzelne Bereiche zuständig sind, stehen BM Schmied noch acht Sekretärinnen und Sekretäre zur Verfügung. "Diese würden an den Schulen dringender gebraucht, sind doch fast hundert Planstellen von Schulsekretärinnen im Bundesschulbereich nicht besetzt. Die Entlastung der Schulen muss oberste Priorität haben!", so die vier Schulpartner abschließend.

