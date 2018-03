Wiener ÖVP über Fragestellungen bei Volksbefragung verärgert

Wien (OTS) - Die Wiener ÖVP zeigte sich am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz über die bevorstehende Wiener Volksbefragung verärgert. Direkte Demokratie sei zu begrüßen, so Landesparteiobmann Manfred Juraczka, aber die Fragen seien "unseriös" und die technische Abwicklung der Befragung mangelhaft. In der "langen Nachfrist" bei der Briefwahl sah er eine Gefahr von Missbrauch, auch seien die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit zu hoch. BürgerInneninformation sei sehr wichtig, aber 4,5 Millionen Euro dafür zuviel. Andererseits vermisste er Information, die die Entscheidung über eine mögliche Bewerbung für die Olympischen Spiele 2028 vereinfachen würden. Zur kommunalen Daseinsvorsorge meinte er, dass keine Partei die Kernbereiche wie Wasser privatisieren wolle. Es seien aber bereits von der Stadtregierung Teilbereiche der kommunalen Betriebe durch Cross-Border-Leasing privatisiert worden. BürgerInnenbeteiligung an Solarkraftwerken (Frage 4) fand er durchaus sinnvoll, die Frage widerspreche aber Frage drei zu den Privatisierungen. Das wichtigste Thema und Auslöser der Volksbefragung sei jedoch Frage eins nach der Parkraumbewirtschaftung. Hier gab Juraczka allerdings die Empfehlung ab diese "ungültig" zu beantworten. Es werde lediglich "Organisatorisches" abgefragt und nicht die Grundfrage, ob die WienerInnen für oder gegen die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung seien, gestellt.

Weitere Informationen: ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien, Telefon:

01 4000-81913, E-Mail: gerhard.hammerer @ wien.oevp.at, im Internet:

www.oevp-wien.at (Schluss) tai

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Ina Taxacher

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81084

E-Mail: ina.taxacher @ wien.gv.at