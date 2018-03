LR Ragger: Strenge "Drogen-Linie" im Interesse der Jugendwohlfahrt

Ministerin Mikl-Leitner spricht heikles Problem an

Klagenfurt (OTS) - "Der Kärntner Referent für Jugendwohlfahrt LR Mag. Christian Ragger lehnt die reflexartige Ablehnung der SPÖ gegen den Vorstoß von Innenministerin Mikl-Leitner im Zusammenhang mit der Drogensubstitution ab. "Es hat keinen Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben ein latentes Problem darin, dass auch vom Staat erlaubte Ersatzdrogen in den Schwarzhandel kommen. Jeder Jugendliche, der durch diese Substanzen auch in der fatalen Kombination mit Benzodiazepinen in Abhängigkeit gerät, ist einer zu viel", erklärte Ragger. "Es wäre daher angebracht, die Vorschläge von Mikl-Leitner seriös zu diskutieren, statt sie zu verteufeln, wie das die rote Reichshälfte mit Kärntens Spitzenkandidaten Peter Kaiser an vorderster Front tut", betonte Ragger.

Er sei dafür, dass chronisch suchtkranke Menschen jede medizinische Hilfe erhalten, die sie brauchen, aber gleichzeitig müsse verhindert werden, dass Substitutionsmittel auf den Schwarzmarkt kommen und junge Menschen gefährdet werden. Vor allem der Umgang mit retardierten Morphinen, die in Kärnten zum Glück ohnehin eher zurückhaltend abgegeben werden, sei genauestens zu beobachten. "Es gibt eine Verantwortung gegenüber Suchtkranken, aber auch eine solche für den Schutz von jungen Leuten und daher verdient Mikl-Leitner, die letztere hervorgehoben hat, Respekt", meinte Ragger. Er verstehe ihre Anliegen auch im Interesse der Jugendwohlfahrt, die leider viel zu oft mit dem Problemen suchtkranker Kinder und Jugendlicher zu tun habe.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Mag. Christian Ragger

Tel.: 050536 / 22701