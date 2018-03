ÖVP - T E R M I N E

(8. Woche vom 18.2. bis 24.2.2013)

MONTAG, 18. Februar 2013 09:00 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem Arbeitsgespräch mit Gunther Krichbaum, Vorsitzender des Europaausschusses des Deutschen Bundestages (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 10:00 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Austrian Business Agency zur Ansiedlungs-Bilanz (BMWFJ, Stubenring 1, 1010 Wien) 10:00 Uhr BM DI Niki Berlakovich lädt gemeinsam mit den Landesräten Dr. Stephan Pernkopf und Dr. Petra Bohuslav sowie Dr. Peter Layr, Vorstandssprecher der EVN, zur Pressekonferenz "Neue Modellregion E-Mobilität - e-pendler in Niederösterreich" (Palais Niederösterreich, ecolounge, Herrengasse 13, 1010 Wien) 13:00 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem Arbeitsgespräch mit Botschafterin Maria-Pia Kothbauer, Prinzessin von und zu Liechtenstein, und dem Schweizer Botschafter S.E. Urs Breiter (Prinz Eugen Straße 11a, 1040 Wien) 18:00 Uhr BM DI Niki Berlakovich eröffnet die Buchpräsentation "Communicating Sustainability" und verleiht den "Sustainable Future Award" (Lebensministerium, Marmorsaal, Stubenring 1, 1010 Wien) 18.30 Uhr Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Podiumsdiskussion der Deutschen und Französischen Botschaft aus Anlass des 50. Jahrestages des Elysee-Vertrages (Deutsche Botschaft, Metternichgasse 3, 1030 Wien) 19:15 Uhr StS Sebastian Kurz beim Zirkelabend zum Thema "Integration durch Leistung" (Pallottihaus, Auhofstraße 10, 1130 Wien) 20:00 Uhr StS Sebastian Kurz bei der Veranstaltung des Lions Club Baden zum Thema "Quo Vadis Österreich" (Festsaal der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich, Mühlgasse 67, 2500 Baden) BM Dr. Michael Spindelegger beim Rat für Auswärtige Angelegenheiten (Brüssel) DIENSTAG, 19. Februar 2013 08:30 Uhr Sitzung des Ministerrates (Parlament, 1017 Wien) 10:00 Uhr Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger bei der Sondersitzung des Nationalrats zum mehrjährigen Finanzrahmen der EU (Parlament, 1017 Wien) 14:00 Uhr Unterausschuss zur EU (Parlament, 1017 Wien) 15:00 Uhr BM DI Niki Berlakovich überreicht die EMAS-Urkunde an Rauchfangkehrbetriebe (Lebensministerium, Marmorsaal, Stubenring 1, 1010 Wien) 18:00 Uhr StS Sebastian Kurz beim Bezirksparteivorstand der ÖVP Margareten (Wiedner Hauptstraße 23-25, 1040 Wien) 18:30 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der KPMG-Podiumsdiskussion "Wie reich ist Österreich" (KPMG Wien, Dachgeschoss, Porzellangasse 51, 1090 Wien) 18:30 Uhr BM DI Niki Berlakovich nimmt an der Veranstaltung "ÖVP Frauen Movie: Ziemlich beste Freude" teil (Stadtkino Oberpullendorf, Hauptstraße 55, 7350 Oberpullendorf) 18:30 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka nimmt am Empfang anlässlich des chinesischen Neujahrsbeginns des Wirtschafts- und Handelsbüros von Hong Kong teil (Wipplingerstraße 34, 1010 Wien) 19:30 Uhr BM Dr. Maria Fekter zu Gast bei "Wirtschaft trifft Politik" der Bezirksgruppe Amstetten des Wirtschaftsbundes NÖ (Autohaus Senker, Rauscherstraße 45, 3363 Neufurth) BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Rat für Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel MITTWOCH, 20. Februar 2013 11:00 Uhr Ausschuss zum Thema Umwelt (Parlament, 1017 Wien) 14:00 Uhr Ausschuss zur Außenpolitik (Parlament, 1017 Wien) 16:00 Uhr StS Sebastian Kurz bei der Eröffnung des Lerncafes Wr. Neustadt gemeinsam mit Caritas-Direktor Landau und Klubobmann Schneeberger (Wiener Straße 56, 2700 Wiener Neustadt) 18:00 Uhr BM Dr. Beatrix Karl nimmt am Benefiz-Suppenessen anlässlich der Aktion Familienfasttag auf Einladung der Katholischen Frauenbewegung Österreichs teil (ÖGB-Veranstaltungszentrum CATAMARAN, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien) Kärnten-Besuchstag von BM Dr. Reinhold Mitterlehner mit LPO Gabriel Obernosterer und LR Dr. Wolfgang Waldner Niederösterreich-Besuchstag von BM Mag. Johanna Mikl-Leitner DONNERSTAG, 21. Februar 2013 09:30 Uhr BM Dr. Maria Fekter bei der Sitzung des Finanzausschusses (Parlament, 1017 Wien) 09:30 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka hält eine Rede beim Forum "Mozambique – Trade and Investment (Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien) 10:00 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger beim Europa Seminar "Reclaiming the Protection of Civilians under IHL" (Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien) 10:00 Uhr Wissenschaftsausschuss (Parlament, 1017 Wien) 10:00 Uhr BM Dr. Beatrix Karl bei der Sitzung des Justizausschusses (Parlament, 1017 Wien) 10:30 Uhr BM Dr. Maria Fekter bei der Sitzung des Budgetausschusses (Parlament, 1017 Wien) 10:30 Uhr BM DI Niki Berlakovich eröffnet die Messe "Bauen und Energie Wien 2013" (Saal Lehar 1, Congress Center Wien, Messeplatz 1, 1020 Wien) 12:00 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger bei einem Arbeitsgespräch mit dem französischen Staatsminister für Europäische Angelegenheiten Bernard Cazeneuve (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 12:30 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger bei einem Arbeitsgespräch mit dem norwegischen Außenminister Espen Barth Eide (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 12:30 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem Arbeitsgespräch mit dem französischen Staatsminister für Europäische Angelegenheiten Bernard Cazeneuve (Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien) 15:00 Uhr BM DI Niki Berlakovich nimmt an der "Burgenland Präsentation – Die großartigen Weine des Burgenlandes" teil (Hofburg, 1010 Wien) 16:00 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger beim Antrittsbesuch der thailändischen Botschafterin, H.R.H. Princess Bajrakitiyabha Mahidol (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 19:00 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Hintergrundgespräch mit dem Institut Wirtschaftsstandort Oberösterreich (Mozarthaus der Wirtschaft, 1. OG, Landhausplatz 2/Altstadt 17, 4010 Linz) 19.00 Uhr Klubobmann Karlheinz Kopf beim Abendempfang mit Medienvertretern anlässlich des Vorarlberger Ländervorsitzes (Ü Lokal, Obere Augartenstraße 46, 1020 Wien) Kärnten-Besuchstag von StS Sebastian Kurz FREITAG, 22. Februar 2013 09:00 Uhr BM Dr. Beatrix Karl besucht die Justizanstalt Korneuburg (Landesgerichtsplatz 1, 2100 Korneuburg) 10:00 Uhr BM Dr. Maria Fekter hält ein Referat bei der Generalversammlung des Raiffeisen-Revisionsverbandes Niederösterreich (Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten) 10:00 Uhr BM DI Niki Berlakovich lädt gemeinsam mit LH-Stv. Mag. Franz Steindl und WK-Präsident Peter Nemeth zur Pressekonferenz "Thermische Sanierung – Gewinn für Umwelt und Wirtschaft" (ÖVP-Klub, Landhaus, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt) 15:00 Uhr StS Sebastian Kurz beim Zusammen:Österreich-Besuchstag an der Höheren Technischen Lehranstalt für Tourismus in Retz (Seeweg 2, 2070 Retz) BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Rat der Energie, Brüssel SAMSTAG, 23. Februar 2013 21:00 Uhr StS Sebastian Kurz bei der Eröffnung des BKS Wirtschaftsballs (Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien)

