Grüne Wien/Werner-Lobo: Gemma Theater - Neue Akzente für die Wiener Theaterlandschaft

Leuchtturmprojekt für migrantisches Theater und Theaterlabor am Petersplatz und im Kabelwerk

Wien (OTS) - Bei der heutigen Vorstellung der Empfehlungen der Wiener Theaterjury für die Konzeptförderungen 2014 bis 2017 betonte der Kultursprecher der Grünen Wien, Klaus Werner-Lobo, einmal mehr die Notwendigkeit der kulturpolitischen Auseinandersetzung mit der diversen Bevölkerungsstruktur Wiens. "Rund die Hälfte der Wienerinnen und Wiener hat Migrationserfahrung. Das bedeutet Vielfalt, aber auch Konflikte. Beides gehört auf die Bühne. Wir haben uns dafür stark gemacht, eine künftige Partnerschaft von GARAGE X, Kabelwerk und der Diversity-Theatergruppe daskunst zu ermöglichen und diese mit den nötigen Budgetmitteln auszustatten. Dabei werden durch das Zusammengehen der GARAGE X mit dem bisherigen Palais Kabelwerk unter der Leitung von Ali Abdullah, Harald Posch und Erich Sperger und unter Beteiligung der Gruppe daskunst (Leitung Asli Kislal, Carolin Vikoler) in einem autonomen Projekt großformatige Eigenproduktionen und der Ausbau der internationalen Kooperationsschiene der GARAGE X enorm aufgewertet."

Die PartnerInnen dieses für die Entwicklung der Wiener Theaterlandschaft zukunftsweisenden Leuchtturmprojekts hätten sich bereits bisher aktiv mit Wiens Realität als Zuwanderungsstadt auseinandergesetzt, so Werner-Lobo: "Vor allem die äußerst erfolgreiche Projektreihe 'Pimp my Integration' hat den immensen Nachholbedarf, aber auch das enorme künstlerische Potenzial des Themas Migration auf Wiens Bühnen gezeigt." Dies und die dringende Notwendigkeit der Gleichstellung von MigrantInnen bzw. Kulturschaffenden der zweiten und dritten Generation in der Schauspielausbildung sowie bei der Besetzung von Rollen, in Leitungspositionen und Jurys sei auch das Ergebnis einer Evaluierung der Projektreihe durch das Institut Educult. "Da geht es nicht nur um qualitätsvolle künstlerische Produktion, sondern auch um die Förderung des gesellschaftspolitischen Diskurses und einer diversitätsorientierten Schauspielausbildung", so der Grüne Kultursprecher. An den beiden Standorten Petersplatz und Kabelwerk und mit einem neuen "Diversity-Ensemble" soll nun der Austausch zwischen der sozialen und geographischen Peripherie und dem Zentrum Wiens ausgebaut und mithilfe eines diversen Theaterlabors an beiden Standorten die Nachwuchsarbeit dauerhaft gefördert werden. Zusätzlich wird im Kabelwerk künftig auch ein Musiktheaterfestival und Theater für junges Publikum stattfinden.

Einen weiteren kreativen Austausch verspricht auch die künftige Partnerschaft zwischen dem Theater Nestroyhof/Hamakom und dem Salon5, die beide für eine aktive Auseinandersetzung mit Gegenwart und Zeitgeschichte stehen. "Das Prinzip der künftigen rot-grünen Förderpolitik heißt Kooperation statt Konkurrenz", so Werner-Lobo, der sich abschließend auch für die sorgfältige Arbeit der Theaterjury und die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner - allen voran Kulturausschussvorsitzender Ernst Woller sowie Stadtrat Mailath-Pokorny und seinem Team - bedankte.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat, Tel.: (++43-1) 4000 - 81814, presse.wien @ gruene.at