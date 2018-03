EuroXibition eröffnet: Zusammenarbeit zwischen Kosovaren und Serben ist möglich

Wien (OTS) - Wo ist Europa in Kosovo und in Serbien? Diese Frage stellen sich jeweils fünf junge kosovarische und serbische FotografInnen und machen sich auf zu einer kritischen und sehr persönlichen Momentaufnahme der Realitäten, die sie und eine ganze Generation prägen. Nach Stationen in Pristina, Belgrad, Alpbach und dem Europäischen Parlament in Brüssel ist die daraus entstandene Ausstellung EuroXibition noch bis 08. März im Österreichischen Parlament zu Gast.

Für viele der FotografInnen war es das erste Mal, dass sie in einem derartigen Rahmen zusammenarbeiteten. In einem dreitägigen Workshop über die kulturellen Dimensionen von Konfliktverursachung und -bewältigung haben sie sich auf das eigentliche Fotografieren vorbereitet. Die Ausstellung selbst wird von der bekannten serbischen Künstlerin und Fotografin Goranka Matic kuratiert, die betont, dass es die FotografInnen geschafft haben, unabhängig von der eigenen Herkunft beide Realitäten kritisch zu beleuchten.

Initiiert wurde das Projekt von zwei lokalen Alumniclubs des Europäischen Forums Alpbach - dem Club Alpbach Belgrad und der Initiative Group Alpbach Kosovo. Im Rahmen ihres Engagements für das Europäische Forum Alpbach stehen sie bereits seit Längerem regelmäßig in Kontakt und zeigen, dass Dialog und Zusammenarbeit zwischen KosovarInnen und SerbInnen möglich ist. "Wir Jugendlichen sind bereit, weiter zu gehen. Wir sind bereit, uns zu treffen, voneinander zu lernen, und an der gemeinsamen Zukunft zu arbeiten! Es fehlen uns nur die Gelegenheiten dazu", meint Milana Sredojevic, Vorsitzende des Clubs Alpbach Belgrad.

Und deshalb haben die beiden Clubs beschlossen, diese Möglichkeiten selber zu schaffen. Die zwei Vereine haben sich bewusst für ein Kunst- und Kulturprojekt entschieden, das sich mit jenen Zukunftsthemen auseinandersetzt, die für beide Seiten von Relevanz sind - darunter die Europäische Union. "EuroXibition hat eine gewisse Symbolkraft - nicht nur für die betroffenen Regionen, sondern für den Balkan insgesamt sowie für die Europäische Union", meint Erhard Busek, langjähriger Koordinator des Stabilitätspaktes für Südosteuropa und ehemaliger Präsident des Europäischen Forums Alpbach.

Unterstützt wird EuroXibition vom Europäischen Forum Alpbach und der ERSTE Stiftung. "Dieses Projekt baut Brücken zwischen Menschen und Kulturen, hinterfragt Vorurteile und legt einen zukunftsweisenden Blick auf ein gemeinsames, lebenswertes Europa. Das entspricht auch den Zielen und dem Engagement der ERSTE Stiftung", so die neue Vorstandsvorsitzende Doraja Eberle.

Eröffnet wurde die Ausstellung am 14. Februar von der Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, der Europaabgeordneten und Kosovo-Berichterstatterin des Europäischen Parlaments, Ulrike Lunacek, der Vizepräsidentin des Europäischen Forums Alpbach, Ursula Schmidt-Erfurth, sowie der Vorstandsvorsitzenden der ERSTE Stiftung, Doraja Eberle.

EurouroXibition ist noch bis 08. März im Pressezentrum des Parlaments zu sehen. Der Eintritt ist frei. Bilder der Eröffnung sind auf www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/AKTUELL abrufbar.

