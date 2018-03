VP-Juraczka ad Wiener Volksbefragung: Instrument der direkten Demokratie wird ad absurdum geführt

Wien (OTS) - "Einerseits fehlt es an konkreten Informationen, andererseits sind auch die Fragestellungen zur Wiener Volksbefragung unseriös. Ja, wir sind für Mitbestimmung und daher empfehlen wir den Bürgerinnen und Bürgern bei der Wiener Volksbefragung mitzumachen aber man kann sein Missfallen auch durch Nichtbeantwortung von manchen Fragen zum Ausdruck bringen", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka im Rahmen einer Pressekonferenz.

Manfred Juraczka: "Der Anlass für die Wiener Volksbefragung war die Forderung von 150.000 Wienerinnen und Wienern zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung gefragt zu werden. Jetzt gibt es keine Wahlmöglichkeit, abgefragt werden lediglich organisatorische Dinge, das kann es nicht sein. Bei der Frage zur Bewerbung für die Olympischen Spiele sind noch viele Punkte offen, etwa der Standort des Olympischen Dorfes, eventuelle Partnerstädte oder der Bedarf an Sportstätten. Die SPÖ ist sich hier ja nicht einmal einig, ob es nach der Wiener Volksbefragung nicht vielleicht noch eine Befragung geben soll. Niemand in dieser Stadt, um auf Frage 3 zu kommen, will die Kernbereiche der Daseinsvorsorge wie Wasser privatisieren. Aber es war die SPÖ Alleinregierung, die Garnituren der Wiener Linien, das Rechenzentrum der Stadt sowie Teil des städtischen Kanalnetzes an ausländische Investoren im Zuge von "cross border leasing"-Verträgen verkauft haben. Und wer bei Frage 4 für Bürgersolarkraftwerke eintritt, der müsste streng genommen auch für Privatisierungen bei Frage 3 eintreten, denn diese Form der Bürgereinbindung entspricht einer Privatisierung."

"Darüber hinaus ist auch die technische Abwicklung der Wiener Volksbefragung bestenfalls als "mangelhaft" zu bezeichnen. In einer eigenen Sitzung des Landtages per Verfassungsänderung den Wunschtermin des Wiener Bürgermeisters zu beschließen aber darauf zu vergessen, dass durch die lange Nachfrist nach wie vor Missbrauchsmöglichkeiten bestehen, zeugt nicht von Weitblick. Und warum für die Öffentlichkeitsarbeit zur Wiener Volksbefragung 4,5 Mio. Euro zur Verfügung stehen, bei der Nationalratswahl gerade einmal 1,5 Mio. Euro, kann mir auch niemand erklären. Zwar kann ich verstehen, dass diese rot-grüne Stadtregierung eine Imagekampagne bitter nötig hat, aber bitte nicht auf Kosten der Wiener Steuerzahler" so Juraczka abschließend.

