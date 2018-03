"100 Jahre Simpl" - Teil zwei am 16. Februar in ORF 2

Das Beste aus der Ära Michael Niavarani und Albert Schmidtleitner

Wien (OTS) - Das Wiener Traditionshaus feiert sein großes Jubiläum -Im ORF gibt es bei "100 Jahre Simpl" jeweils Samstag ein Wiedersehen mit Highlights aus den Erfolgsprogrammen der vergangenen Jahrzehnte. Im zweiten Teil - am Samstag, dem 16. Februar 2013, um 22.55 Uhr in ORF 2 - stehen Höhepunkte aus der Ära Michael Niavarani und Albert Schmidtleitner auf dem Programm. Dabei gibt es in ORF 2 ein Wiedersehen mit Publikumslieblingen wie Christoph Fälbl, Roman Frankl, Viktor Gernot, Sigrid Hauser, Michael A. Mohapp, Bernhard Murg, Michael Niavarani, Dolores Schmidinger, Steffi Paschke, Angelika Niedetzky, Alexandra Schmid, Bettina Soriat und Herbert Steinböck.

Folgende Sketches stehen unter anderem auf dem "100 Jahre Simpl"-Programm:

"Verkehrspsychologin" mit Michael Mohapp und Sigrid Hauser aus dem Simpl-Programm "Lavendelfrau im Internet" (1996/97)

"Swinger Club" mit Dolores Schmidinger, Roman Frankl, Bettina Soriat, Ernst Christian Mathon und Theresia Haiger aus "Wurzel" (2001)

"Freier Markt" mit Michael Niavarani, Markus Mitterhuber und Bernhard Murg aus "Auf der Schaufel" (2002/03)

"Gfrettauschbörse" mit Thomas Smolej, Bernhard Murg und Alexandra Schmid sowie "Berufswahl" mit Herbert Steinböck und Thomas Smolej aus "Zwischen allen Stühlen" (2006/07)

"Hochzeit" mit Christoph Fälbl, Angelika Niedetzky, Bernhard Murg, Thomas Strobl und Thomas Smolej aus "Kein schöner Land" (2007/08)

