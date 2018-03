Eine Million sah Fenninger-Bronze

Rekordwert seit 2007; Österreichs Song-Contest-Teilnehmer rocken Schladming

Wien (OTS) - Anna Fenningers Fahrt zur Bronzemedaille sahen beim gestrigen zweiten Durchgang des Damen-Riesenslaloms bis zu 1,040 Millionen Skifans. Im Schnitt waren bei der Entscheidung 782.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 58 Prozent Marktanteil (50 bzw. 43 Prozent in den Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29 Jahre) via ORF eins live dabei. Das bedeutet einmal mehr Reichweitenrekord seit Aare 2007. Groß war auch das Interesse an der abendlichen WM-Berichterstattung:

Bis zu 338.000 sahen Alexandra Meissnitzers Analyse, 405.000 die stimmungsvolle Siegerehrung und bis zu 363.000 "Die Stars" im ORF-"WM-Studio".

Österreichs Song-Contest-Starter live auf der Medal Plaza in Schladming

Apropos Siegerehrung, apropos Schladming: Heute, um 20.15 Uhr in ORF eins, wird Österreichs Song-Contest-Teilnehmer 2013 ermittelt, knapp 24 Stunden später wird der Sieger-Act um 18.20 Uhr und damit unmittelbar vor der Siegerehrung des Herren-Riesenslaloms und dem anschließenden Auftritt von Andreas Gabalier auf der Medal Plaza die WM-Stadt rocken.

402.000 bei Krankl-Doku

ORF eins stand gestern aber nicht nur im Zeichen des Wintersports:

Gerhard Lackners Doku "Hansi unser" zum 60. Geburtstag von Hans Krankl sahen bis zu 402.000 Fußballfans, das trefferreiche Europa-League-Spiel Mönchengladbach - Lazio Rom erreichte bis zu 308.000 Zuseherinnen und Zuseher.

Alle Details zu den insgesamt 70 Stunden langen ORF-Live-Übertragungen aus Schladming sind unter presse.ORF.at abrufbar.

