GPA-djp-Jugend: Mehr Geld für Lehrlinge bei Charterline & Co!

Erhöhung der Lehrlingsentschädigung um 3,85 Prozent erreicht

Wien (OTS/ÖGB) - Aufgrund eines Antrages der GPA-djp beim Bundeseinigungsamt wurde nun erreicht, dass die Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge bei Autoverleihfirmen (u.a. die Firma Charterline/Buchbinder) rückwirkend um 3,85 Prozent erhöht werden muss. Die Erhöhungen orientieren sich wie bisher am Kollektivvertrag für Angestellte im Personenbeförderungsgewerbe. Es wurde auch sichergestellt, dass die Lehrlinge auch in diesem Jahr Urlaubs- und Weihnachtsgeld in der Höhe einer monatlichen Lehrlingsentschädigung erhalten. ++++

Obwohl es für die Branche der Autoverleihunternehmungen keinen Kollektivvertrag gibt, konnte die GPA-djp-Jugend eine Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen per 1. Jänner 2013 um 3,85 Prozent erreichen. Das bedeutet, dass die Lehrlinge im 1. Lehrjahr um mindestens 245 Euro/Jahr, im 2. Lehrjahr um mind. 350 Euro/Jahr und im 3. Lehrjahr um mind. 490 Euro/Jahr mehr im Sackerl haben. Zusätzlich wurde durch den Festsetzungsantrag sichergestellt, dass die Lehrlinge auch im Jahr 2013 Urlaubs- und Weihnachtsgeld in Höhe von jeweils einer Lehrlingsentschädigung des jeweiligen Lehrjahres erhalten.

"Dieser erfreuliche Erfolg zeigt, dass sich die konsequente Verfolgung von Rechtsansprüchen mit Unterstützung der Gewerkschaft für jede/n Einzelne/n konkret auszahlt. Es gibt keine effektivere Interessenvertretung für Lehrlinge", so der Bundesjugendsekretär der GPA-djp, Helmut Gotthartsleitner.

Bereits im Vorjahr konnte die GPA-djp gemeinsam mit der Arbeiterkammer erreichen, dass die Firma Charterline/Buchbinder, die Lehrlinge nach dem Kollektivvertrag zu bezahlen hat. In Summe konnte etwa für 100 betroffene Lehrlinge Nachzahlungen in einer Gesamthöhe von über 100.000 Euro erreicht werden.

