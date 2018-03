"Bürgeranwalt" am 16. Februar: Kein Pflegegeld mehr für Tumorkranke?

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 16. Februar 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Kein Pflegegeld mehr für Tumorkranke?

Die 20-jährige Claudia braucht seit einer Tumoroperation besondere Zuwendung. Sie lebt deshalb im Pflegeheim und bekam auch jahrelang Pflegegeld. Doch die Zahlung wurde vor drei Jahren eingestellt, als ihre Mutter von der Steiermark ins Burgenland zog. Weder die burgenländische noch die steirische Landesregierung fühlten sich dafür zuständig. Gibt es doch noch Hoffnung auf nachträgliche Auszahlung von Pflegegeld für die Tumorkranke? Mit Volksanwalt Dr. Peter Kostelka diskutiert Obersenatsrat Mag. Dr. Johannes Pritz von der Steiermärkischen Landesregierung.

Vom Nachbarn "zugemauert"

Im oberösterreichischen Schlierbach wird ein Einfamilienhaus auf einer Seite zugemauert, weil eine Lagerhalle auf dem Nachbarsgrund errichtet wird. Die Halle ist bereits neun Meter hoch und soll noch höher werden. Familie P. versteht nicht, warum die Gemeinde den Bau der Halle genehmigt hat. Lärm, Staub und der Lichtmangel würden ihre Lebensqualität massiv einschränken. Die Pikanterie an dem Fall: Laut aktuellem Flächenwidmungsplan darf nebenan so hoch und massiv gebaut werden. Im Studio diskutieren die Kontrahenten und deren Anwälte.

