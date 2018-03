FP-Haslinger: Drogenersatztherapie muss besser kontrolliert werden

Die aktuelle Debatte für die Legalisierung von Cannabis zu benutzen ist schäbig!

Wien (OTS/fpd) - Dass die Drogenersatztherapie eine gute Alternative zum illegalen Suchtmittelkonsum ist, bleibt unbestritten. Leider wird sie in der Realität aber nicht im Sinne des Erfinders umgesetzt, stellt Wiens FPÖ-Gemeinderat, LAbg. Gerhard Haslinger im Zuge der laufenden Debatte fest.

Wie bereits bei einer im November 2012 gestellten mündlichen Zusatzfrage an die SPÖ-Gesundheitsstadträtin Mag. Sonja Wehsely hält Haslinger fest, dass in Wien bei der Substitution nicht die wirksameren Mittel wie Methadon oder Suboxone verschrieben werden, sondern viel öfter Substitol, welches aber laut Suchtmittelverordnung als "zweite Wahl" angeführt ist. Die Suchtkranken geben vor, die Medikamente der "ersten Wahl" nicht zu vertragen. Der wahre Grund liegt aber in der Unverträglichkeit beim Doppelkonsum mit Opiaten wie etwa Heroin.

Hier liegt das Problem, denn bei der Substitution steht nicht die Heilung der Patienten oder die Reduzierung der Menge im Vordergrund, sondern das persönliche Wohlbefinden der Suchtkranken. Es mag sicher richtig sein, dass Substituierte mit Substitol auch berufstätig sein können, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Vielmehr ist bekannt, dass der Großteil der Substituierten arbeitslos ist und einen Beikonsum von illegalen Suchtmitteln hat. Diese Praxis gehört abgestellt und auch an Sanktionen gebunden. Es kann nicht sein, dass die vom Steuerzahler finanzierten Substitutionsmittel lediglich bis zur Erlangung illegaler Suchtmittel das Suchtverhalten lindern.

Völlig unpassend in diesem Zusammenhang ist die wiederholte Forderung der Wiener Grünen nach der Legalisierung von Cannabis. Das Ziel sollte sein, dass der Konsum psychoaktiver Substanzen grundsätzlich zurückgedrängt wird. Eine Legalisierung brächte keine zusätzlichen Steuereinnahmen, sondern massenweise gemeinsames Garteln im Hanfplantagen-Beet im Gemeindebau. Kiffen ist eben nicht harmlos, wie die Grünen selbst feststellen, es schädigt das Gehirn nachhaltig, sagt Haslinger abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle