Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser im neuen "Tatort: Zwischen den Fronten"

ORF-Premiere für Austro-"Tatort" mit Dorfer und Vitásek

Wien (OTS) - Hochexplosiv, brandneu und preisgekrönt - Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser stehen am Sonntag, dem 17. Februar 2013, "Zwischen den Fronten", wenn um 20.15 Uhr die ORF-Premiere (auch als Hörfilm) des gleichnamigen Austro-"Tatorts" auf dem Programm von ORF 2 steht. Und da sorgen zwei ausgezeichnete Publikumslieblinge, die für gewöhnlich eher auf der Kabarettbühne zu Hause sind, für jede Menge Krimispannung: Während Andreas Vitásek erneut als Gerichtsmediziner zu sehen ist, zeigt sich Alfred Dorfer als Bösewicht. Ein vermeintlich religiös motivierter Terroranschlag versetzt die Teilnehmer/innen einer internationalen Konferenz in Angst und Schrecken und gibt dem rot-weiß-roten Ermittlerduo Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser (derzeit auch dienstags in einem Dakapo von "Vier Frauen und ein Todesfall" in ORF eins) so manches Rätsel auf. In weiteren Rollen des in Wien gedrehten Sicheritz-Krimis sind u. a. Eisner-Tochter Tanja Raunig, Stefanie Dvorak ("Tatort -Ausgelöscht", "Vatertag"), Hubert Kramar (diverse "Tatort"-Folgen) sowie Stefan Puntigam und Proschat Madani (ab 5. März in ORF eins in der neuen ORF-Serie "CopStories") zu sehen. Für das Drehbuch zeichnet Verena Kurth ("Schnell ermittelt") verantwortlich.

Harald Sicheritz: "Spektakulär unspektakulär"

Zum Tatort wurde das Palais Liechtenstein, wo für den Austrokrimi eine Autoexplosion in Szene gesetzt werden musste. "Kurz gesagt: Es war spektakulär unspektakulär. Und es ist einer der wirklichen Glücksfälle beim Drehen, wenn man etwas bespricht, es plant und dann alles genauso - ohne Verzögerung und einwandfrei - abläuft. Das, was nun zu sehen ist, ist eine Bombenexplosion, die auf den Bildern großartig aussieht. Für mich ist das die allergrößte Freude an der Arbeit. Schöner kann es gar nicht sein", freute sich Regisseur Harald Sicheritz schon während der Dreharbeiten. Harald Krassnitzer über seinen "Tatort"-Gegenspieler: "Wir freuen uns über alles, was der Qualität der Geschichte guttut und dazu dient, die Geschichte zu erzählen. Und so ist es auch ein großer Glücksfall, dass wir Alfred Dorfer und Andreas Vitásek für diesen "Tatort" gewinnen konnten." Und natürlich verspricht auch dieser Austrokrimi jede Menge Spannung: "Es ist eine perfide, gemeine Geschichte. Wir haben es in einigen "Tatorten" erlebt, dass Moritz Eisner und Bibi Fellner die Hintermänner nicht erwischen konnten. Diesmal sind wir den Hintermännern jedenfalls dicht auf den Fersen", verspricht Adele Neuhauser.

Mehr zum Inhalt

In Wien findet eine internationale Konferenz statt. Nur knapp entgeht der US-Bürger und Konferenzleiter Marcus Sherman (Peter Gilbert Cotton) einem Bombenanschlag, als er mit seiner Limousine - gefolgt von weiteren Diplomaten - am Tagungsort vorfährt. Islamistische Kräfte sollen für den Anschlag verantwortlich gewesen sein. Darauf deuten die ersten Ermittlungsergebnisse eindeutig hin. Doch ein "Wettkampf" zwischen dem "Tatort"-Ermittlerduo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) vom Bundeskriminalamt und den Spezialisten vom BVT (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) zeichnet schon bald ein völlig neues Bild des vermeintlich religiös motivierten Terroranschlags.

"Tatort - Zwischen den Fronten" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von e&a Film.

"Tatort - Zwischen den Fronten" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

