"Willkommen bei Carmen Nebel" am 16. Februar live aus Berlin in ORF 2

Unter anderem mit: David Garret, Bonnie Tyler, Heino und Vicky Leandros

Wien (OTS) - Stars, Hits und Überraschungen - mit diesem Erfolgsrezept geht Carmen Nebel in ihr zehntes Showjahr. Bei einer neuen Ausgabe von "Willkommen bei Carmen Nebel" begrüßt sie am Samstag, dem 16. Februar 2013, um 20.15 Uhr live aus Berlin in ORF 2 wieder zahlreiche Publikumslieblinge und Stars mit einer hochkarätige Mischung aus Schlager, Klassik, Pop, Rock und Oldies. Mit dabei sind unter anderem Bonnie Tyler, Vicky Leandros, David Garrett, Richard Clayderman, Matthias Reim, Santiano, Stefanie Hertel, Alice, Angelika Milster, die Revue "Show Me" des Friedrichstadt-Palastes Berlin und das Deutsche Fernseh-Ballett. Außerdem führt eine Überraschung Carmen Nebel diesmal nach Salzburg.

Und auch der derzeit erfolgreichste deutsche Sänger hat sein Kommen zugesagt: Heino. Die Schlagerlegende hat mit dem neuen Album "Mit freundlichen Grüßen" mit Coverversionen von bekannten deutschen Rock-und Popsongs die Charts im Sturm erobert. Ehrengast in der Show ist Dieter Thomas Heck, der kürzlich seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. Dieter Thomas Heck hat mit der Moderation der einstigen "ZDF Hitparade" Kultstatus erreicht. Ein großes Special wird bei "Willkommen bei Carmen Nebel" an die Kultshow erinnern.

