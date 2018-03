FPÖ-Mölzer: Türkei-Beitrittsverhandlungen sind abzubrechen statt auszuweiten

Angesichts türkischer Kulturbarbarei bei Ilisu-Staudamm darf Kapitel Regionalpolitik nicht eröffnet werden - Ankara brüskiert weiterhin EU-Mitglied Zypern

Wien (OTS) - Die Türkei dürfe für ihre Reformunwilligkeit keinesfalls belohnt werden, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, zur Ankündigung des französischen Außenministers Fabius, wonach Paris für die Eröffnung eines weiteren Verhandlungskapitels mit Ankara eintrete. "In der Türkei sind Angehörige ethnischer und religiöser Minderheiten immer noch Menschen zweiter Klasse und Menschenrechtsverletzungen stehen auf der Tagesordnung - kurzum, die Türkei ist alles andere als ein europäisches Land", erklärte Mölzer.

Besonders problematisch sei, so der freiheitliche EU-Mandatar, dass ausgerechnet das Verhandlungskapitel Regionalpolitik eröffnet werden soll. "Hier ist nur daran zu erinnern, dass Ankara in den ostanatolischen Kurdengebieten mit dem Ilisu-Staudamm-Projekt Kulturbarbarei betreibt. Jahrtausende alte Kulturgüter sollen zerstört, und zehntausende Menschen teilweise mit Zwang umgesiedelt werden. Diese Politik darf die EU, wenn sie wirklich eine Wertegemeinschaft sein will, auf keinen Fall unterstützen", betonte Mölzer.

Weiters wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass sich Ankara nach wie vor weigert, das EU-Mitglied Zypern anzuerkennen. "Das ist nicht nur ein äußerst unfreundlicher Akt gegenüber Nikosia, sondern auch gegenüber den übrigen 26 Mitgliedstaaten. Weil die Türkei hier - genauso wie in vielen anderen Bereichen auch - zu keinem Einlenken bereit ist, müssen die Beitrittsverhandlungen mit Ankara abgebrochen anstatt ausgeweitet werden", schloss Mölzer.

