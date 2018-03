Strache: Asylzirkus Votivkirche - Ende der Vorstellung überfällig

Republik darf sich nicht länger zum Narren halten lassen

Wien (OTS) - Die Vorstellung der europaweit auftretenden Aslyzirkus-Truppe in der Votivkirche ist schwach und überlang, sagt der Wiener FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. Es ist nun hoch an der Zeit, dass die von professionellen Zündlern aufgehetzten Wirtschaftsflüchtlinge das Gotteshaus nicht länger für ihre Forderungskaskaden missbrauchen und wieder den Gläubigen überlassen. Die zum Teil mit negativen Asylbescheiden ausgestatteten oder dem Innenministerium gänzlich unbekannten Personen sind ganz sicher nicht in der Position, auf Verhandlungen zu bestehen oder irgendwelche Forderungen an die Republik zu stellen sondern umgehend abzuschieben.

Die geplante Großkundgebung am Samstag, wo die linke Demo-Schickeria ihr wöchentliches Gutmenschenpensum routiniert abspulen will, ist daher abzublasen. Der dafür notwendige Polizeieinsatz könnte dem Steuerzahler wieder an die 75.000 Euro kosten, nachdem sich die linken Randale rund um den Akademikerball schon mit 250.000 Euro zu Buche geschlagen haben. Die unwürdigen Vorkommnisse in der Votivkirche haben jedenfalls einmal mehr deutlich gemacht, dass unser Asylrecht massiv verschärft werden muss, hält Strache fest. (Schluss)otni

