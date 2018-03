Hörl: "Trauerspiel Parlamentssanierung setzt sich munter fort!"

Wien (OTS) - "Der nächste Flop in einer Reihe von Fehlentscheidungen!" So kommentiert der Tiroler VP-Nationalratsabgeordnete Franz Hörl, dass die Architektenkammer bei der Generalplaner-Auswahl für die Sanierung des Parlaments nicht involviert sei. Hörls Kritik richtet sich dabei an Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, die mit dem Projekt sichtbar überfordert sei. "So geht das Trauerspiel rund um dieses so wichtige Vorhaben in die nächste Runde", ärgert sich Hörl. "Der Reichstag in Berlin wurde als echtes Megaprojekt geplant und professionell im Zeitplan realisiert. Daran sollte sich unsere Nationalratspräsidentin ein Beispiel nehmen, aber wie es scheint hat sie wohl eher am Chaosprojekt und Milliardengrab Berliner Flughafen Maß genommen."

Bereits im Dezember des Vorjahres kritisierte der Tiroler Abgeordnete die mehr als chaotische Vorgangsweise seitens der Parlamentsführung. "Zuerst wird ein Auftrag an einen oberösterreichischen Architekten erteilt, dieser dann widerrufen und nun kickt man mit der Entscheidung für ein Verhandlungsverfahren für die Auswahl eines Generalplaners auch noch die Architektenkammer aus dem Team", ruft Hörl in Erinnerung.

"Wenn das so weitergeht, sollte man langsam statt an den Planern an der Präsidentin zweifeln und sich fragen, ob sie diesem Projekt gewachsen ist. Immerhin geht es nicht um einen Minigolfplatz in Hausruck sondern um das Österreichische Parlament. Jeden Cent, der hier verschwendet wird, muss die Projektverantwortliche Prammer vor den Steuerzahlern rechtfertigen", so Hörl weiter. "Angesichts des katastrophalen Zustand des Gebäudes und der inzwischen jahrelangen Untätigkeit habe ich den Glauben verloren, dass das Hohe Haus unter dieser Führung saniert wird. Das hat wohl inzwischen auch die Architektenkammer erkennen müssen".

