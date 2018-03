Akkordeon-Festival mit Schwerpunkt "Nordpol" startet am 23.2.

Wien (OTS) - Einen Monat lang, vom 23. Februar bis 24. März, bietet das 14. Internationale Akkordeon-Festival an 14 verschiedenen Spielorten in ganz Wien wieder eine Fülle an musikalischen Neuentdeckungen und Wiederbegegnungen im Zeichen des so vielfältigen Instruments. Die Eröffnungsgala startet am 23.2. um 20.00 Uhr im Kuppelsaal der Technischen Universität Wien (4., Karlsplatz 13). Otto Lechner gibt an diesem Abend ein Doppelkonzert - und zwar zuerst mit dem Ziehharmonischen Orchester Wien und danach mit den Musikern Kadero Rai und Raouf Kahouli.

Der Programmschwerpunkt ist heuer unter dem Motto "Nordlichter" der reichen skandinavischen Akkordeonszene gewidmet. Ein Highlight dabei ist die norwegische Musikerin Guro von Germeten, die am 26. Februar im Ost Klub (4., Schwindgasse 1) mit ihrer Band, dem Schwindelfrei Orchestra auftreten wird. Große Akkordeon-Kunst aus Schweden und Norwegen versprechen auch Lars Karlsson und Oivind Farmen am 19. März im Theater Akzent (4., Theresianumgasse 18).

Ein weiterer Höhepunkt findet am 27.2. im Theater Akzent statt: Das polnische Motion Trio beehrt Wien. Die drei Tonkünstler, deren Repertoire etwa von Heavy Metal, Jazz und zeitgenössischer Musik inspiriert wird, gehören zu den wichtigsten AkteurInnen der Akkordeonmusik.

Die französischen Musik-Giganten Bratsch beenden das Festival in der Abschlussgala am 24. März ab 20.00 Uhr im Monopol (17., Hernalser Hauptstraße 55). Die bereits 1976 gegründete Band vereint die verschiedensten Stile und Spielarten von Klezmer über Roma- und Gipsymusik bis hin zu französischen Chansons.

Fixpunkte des Akkordeon-Festivals wie die Stummfilm Matinee mit Livemusik (jeden Sonntag um 13.00 Uhr im Filmcasino, 4., Margaretenstraße 78) und der Magic Afternoon (nicht nur) für Kinder mit Martha Laschkolnig, im Dschungel Wien (7., Museumsplatz 1), am 3., 10. und 17.März, jeweils 16.00 Uhr, runden das abwechslungsreiche Programm ab.

Weitere Informationen zum Programm unter www.akkordeonfestival.at (Schluss) tai

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Ina Taxacher

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81084

E-Mail: ina.taxacher @ wien.gv.at