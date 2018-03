SVA Gebarung: Gesetzliche Budgeteingriffe verhindern positive Bilanz 2012

McDonald: "SVA würde mit mehr als 20 Mio. Gewinn abschließen"

Wien (OTS) - Die Sozialversicherung der Selbständigen (SVA) wurde im Jahr 2012 in eine negative Bilanzierung gedrängt. Ein Ergebnis, das vor allem auf die Zweckentfremdung der eigenen Mittel zurückzuführen ist. "Ohne Eingriffe von außen, hätte die SVA im Jahr 2012 einen Gewinn von 21,5 Mio. Euro und 2013 über 12,5 Mio. Euro erwirtschaften können", erklärt Peter McDonald, geschäftsführender Obmann der SVA. Stattdessen erwarte man ein einen Verlust von 11 Mio. für 2012 und 19 Mio. für 2013.

Die gesetzlich beschlossene doppelte Hebesatzsenkung und der Finanzierungsanteil am WGKK-Spital belasten die SVA-Bilanz mit 32,5 Mio. Euro für die Jahre 2012 und 2013. Diese gesetzlichen Zwangsmaßnahmen seien eine deutlich spürbare dreifache finanzielle Belastung für die SVA, die nicht gerechtfertigt sei, erklärt McDonald. Aktuellen Prognosen zufolge müsse man für 2013 mit einem Verlust von über 19 Mio rechnen. "Die Schlechterstellung der SVA, die mit stabilen Gebarungen Defizite anderer Kassen quersubventioniert, muss ein Ende haben. Diese externen Eingriffe in die SVA-Kassa seien ungerechtfertigt und entwerten die gute Arbeit der SVA-Mitarbeiter.

Während die Gebietskrankenkassen mit rund einer Milliarde Euro zusätzlich subventioniert und gestützt wurden, hat man die Sozialversicherungsträger wie die SVA und die Versicherung öffentlich Bediensteter (BVA) mit Hunderten Millionen belastet. Die SVA will die Finanzmittel der Versichertengemeinschaft in mehr Gesundheitsvorsorge und in bessere soziale Absicherung investieren und nicht für Defizite anderer Kassen aufwenden.

